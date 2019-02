Alla luce dell’avviso di criticità per rischio valanghe diramato in data 31 gennaio 2019 dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, con il quale viene dichiarato lo stato di preallarme per rischio valanghe su tutta la montagna bellunese a partire dalle ore 00.00 del 2 febbraio, il prefetto ha convocato per oggi alle ore 12, una riunione dell’unità di coordinamento per una valutazione aggiornata delle misure da adottare a tutela della pubblica incolumità nonché sull’esigenza di attivare il sistema provinciale di protezione civile per fare fronte a possibili criticità.

All’incontro sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di: Provincia, Regione Veneto, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, ANAS, Veneto Strade, E-Distribuzione, Terna.

Due consigli utili dalla Prefettura per circolare in sicurezza anche durante le nevicate: guida con prudenza e controlla l’efficienza del veicolo! Su strade innevate si può transitare solo con pneumatici da neve in buono stato o con catene montate.

Nelle prossime ore la provincia di Belluno sarà interessata da una perturbazione per nevicate dalle ore 21 del 31 gennaio fino alle ore 00 del 3 febbraio.

In particolare, sono previste tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio copiose nevicate sulle zone montane, soprattutto in quota. Inizialmente la neve arriverà fino ai fondovalle prealpini, dove fino alla mattinata di venerdì si potranno avere accumuli al suolo variabili da 5-10 cm a 10-20 nelle zone più riparate dai venti meridionali; dalla tarda mattinata/primo pomeriggio la neve si tramuterà in pioggia. In generale il limite della neve si innalzerà sulle Prealpi anche fino a 1600-1800 m per poi abbassarsi nel corso di sabato fino a 1000-1300 m nel pomeriggio. Sulle Dolomiti la neve potrà continuare a cadere fino a fondovalle nelle zone più chiuse e meno esposte ai flussi meridionali, mentre tenderà nelle vallate delle Dolomiti meridionali più aperte. Oltre i 1800 m di quota sono previste nevicate dell’ordine di un metro.

In vista del maltempo, si è riunito oggi, in Prefettura, il Comitato Operativo Viabilità, con la presenza di Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ANAS, Veneto Strade e con il supporto dell’ARPAV per l’aggiornamento del quadro previsionale.

L’incontro è stato l’occasione per verificare la funzionalità del sistema e, in particolare, dei servizi di sgombero neve curati da ANAS e Veneto Strade.

Tenuto conto delle abbondanti precipitazioni che sono previste, si è stabilito di procedere, sin dalle prime ore di domani e per tutta la durata dell’evento nevoso, all’attivazione di sistemi di filtraggio dei veicoli, da parte delle Forze di Polizia e del personale ANAS con funzioni di polizia stradale, presso le piazzole individuate dal piano neve provinciale, di cui è stata disposta l’attivazione.

La decisione mira ad evitare la circolazione – peraltro vietata su tutto il territorio provinciale – di mezzi sprovvisti di catene o gomme da neve che, non essendo attrezzati, potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza stradale.

Al riguardo, prima di mettersi in viaggio, si raccomanda di verificare l’efficienza del proprio veicolo e, in particolare, la piena funzionalità degli pneumatici da neve che – se usurati – devono essere sostituiti.

E’ bene inoltre, per coloro che sono in possesso di catene, verificarne la rispondenza al modello di pneumatico e provarne la montatura, tenendo conto che la stessa potrebbe essere resa più difficile dalla condizioni meteorologiche in cui dovrà eventualmente avvenire.

Sui siti internet degli enti gestori delle strade www.venetostrade.it e www.stradeanas.it , che si invita a consultare, e sui pannelli a messaggio variabili presenti lungo la rete stradale, saranno disponibili informazioni sulla percorribilità delle strade interessate dalla precipitazioni.

Al riguardo, si informa che, dalla serata di venerdì 1 febbraio, fatte salve eventuali circostanze che richiedano di anticipare la misura, è prevista la chiusura al transito dei passi dolomitici in gestione a Veneto Strade, la cui riapertura avverrà – salvo controindicazioni – nella mattinata di sabato.

Nella giornata di domani, alle ore 11, è in programma in Prefettura una nuova riunione del Comitato Operativo Viabilità.