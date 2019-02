Maria Lorraine Berton è la nuova presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Feb 1st, 2019 | By redazione | Category: Lavoro Economia Turismo, Prima Pagina Maria Lorraine Berton è stata eletta alla presidenza di Confindustria Belluno Dolomiti. Segue la dichiarazione di Matteo Zoppas, presidente Confindustria Veneto . “A nome di tutta Confindustria Veneto do a Maria Lorraine Berton il benvenuto nel Consiglio di Presidenza della Federazione regionale, congratulandomi per la sua nomina a Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e facendo a lei e a tutta la sua squadra i migliori auguri di buon lavoro. L’elezione di Maria Lorraine mi fa doppiamente piacere sia perché ha una storia associativa importante, espressione di uno dei settori manifatturieri – l’occhialeria – strategici e di eccellenza per Belluno e per tutto il Veneto, sia perché segna la seconda presidenza di una territoriale veneta affidata ad una donna. Il suo carattere deciso, la profonda conoscenza dell’imprenditoria bellunese, l’esperienza confindustriale maturata, sono tratti fondamentali per affrontare e superare le sfide dei prossimi quattro anni, che si presentano non semplici a causa della fragile situazione economica nazionale e internazionale che stiamo registrando in questo inizio del 2019. Voglio al contempo ringraziare di cuore Luca Barbini per l’impegno profuso durante il suo mandato e per l’apporto prezioso e costante offerto rispetto ai molti dossier regionali affrontati insieme.”

