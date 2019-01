Cortina d’Ampezzo (BL), 29 gennaio 2019 – Fondazione Cortina 2021, in collaborazione con Fisi Veneto, supporta i giovani atleti, meritevoli sia sul piano agonistico che su quello scolastico, con l’assegnazione di 4 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna. Le borse di studio, riservate ai giovani sciatori delle categorie Allievi e Aspiranti, saranno erogate sulla base dell’andamento della stagione agonistica 2018/19 e dell’anno scolastico 2018/19.

La richiesta di partecipazione al bando dovrà avvenire entro il 31/01/19, tramite mail indirizzata a sci.club@cortina2021.com. Ogni iscrizione dovrà riportare i dati anagrafici del partecipante, club di appartenenza, numero tessera FISI, istituto scolastico con relativa classe di frequenza. La consegna della documentazione dovrà avvenire entro il 31/07/2019, mentre le borse di studio verranno assegnate entro il 31/08/2019.

Le risorse per l’erogazione delle borse saranno raccolte tramite le aziende del Veneto che aderiscono al “Progetto Donors”; un nuovo modo di fare rete promosso da Fondazione, con lo scopo di creare vere e proprie partnership con tutte quelle imprese interessate a sostenere finanziariamente non solo Campionati del Mondo di Cortina d’Ampezzo, ma anche tanti altri progetti di valorizzazione territoriale, sostegno allo sport e coinvolgimento di giovani e studenti.

L’erogazione delle 4 borse di studio si inserisce all’interno del più ampio “Progetto Sci club”, pensato appositamente per coinvolgere gli atleti di domani sul percorso che porterà Cortina d’Ampezzo a ospitare i Campionati del Mondo. Tra i vari progetti, il programma “Ambassador for a Day”: rivolto alle categorie Baby e Cuccioli degli Sci club all’interno del circuito Lattebusche, i piccoli talenti dello sci potranno entrare a far parte del #teamCortina2021 e avranno l’opportunità di diventare per un giorno autentici ambasciatori dei Mondiali, indossando i colori dei Campionati del 2021. Infine, per la categoria Aspiranti, un progetto promosso in collaborazione con FISI: due atleti estratti a sorte tra i primi 10 classificati durante i Campionati Italiani Assoluti, in programma a Cortina d’Ampezzo a marzo, avranno la possibilità di partecipare durate l’estate ad uno Ski Training con la Nazionale C.

Ma l’attenzione verso gli Sci Club è stata alta anche durante la tappa di Coppa del Mondo del 18-20 gennaio 2019: i giovani atleti, infatti, hanno avuto sia la possibilità di assistere alla ricognizione in pista delle atlete (per un totale di 380 atleti e 70 tecnici presenti), sia la possibilità di allenarsi per primi sulla Druscié B, la pista che durante i Mondiali del 2021 sarà adibita al warm up degli atleti, con più di 120 atleti presenti tra sabato e domenica sui due tracciati allestiti a cura dello Sci Club Cortina.