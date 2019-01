Autonomia: Zaia controreplica alla senatrice pentastellata Paola Nugnes

Venezia, 27 gennaio 2019 – “La Costituzione, almeno quella che conosciamo noi, quella vigente, quella sulla cui base la nostra delegazione trattante ha elaborato la proposta di intesa per l’autonomia sottoposta al Governo, è pienamente rispettata e basata sull’articolo 116, terzo comma della Carta fondamentale.

Altra Costituzione noi non conosciamo.

Ci piacerebbe sapere quale Carta fondamentale maneggia l’on. Nugnes. Forse quella di qualche altra repubblica, non certo quella votata nel 1948 dai padri costituenti che immaginavano una Repubblica pienamente federalista. Per fortuna il vicepremier Di Maio, leader dei 5Stelle, e i ministri che stanno concorrendo alla stesura dell’intesa, leggono l’edizione aggiornata. E infatti non sollevano obiezioni – se non motivate ragioni tecniche che vengono affrontate e risolte al tavolo del negoziato – per opporsi a un processo previsto e regolato dalla Costituzione.

Insisto: l’on. Nugnes ci faccia sapere quale Costituzione vuole e si attrezzi a modificare quella vigente. Il resto sono parole al vento. Le ricordo quanto disse don Sturzo, uomo del Sud: sono unitario ma impenitente federalista”. Così il Presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle affermazioni della senatrice Paola Nugnes in materia di autonomia regionale.