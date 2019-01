Elena Dolmen in Coppa del mondo

Il sogno è diventato realtà: Elena Dolmen esordirà in Coppa del Mondo! Oggi la Federazione italiana sport invernali ha ufficializzato la convocazione della ragazza cresciuta nello Sci club Domegge e ora portacolori del Centro sportivo Esercito.

La ragazza di Pelos di Vigo di Cadore, classe 1997, è stata selezionata per l’appuntamento che si svolgerà nei prossimi giorni in una delle località di riferimento della velocità mondiale: Garmisch (Germania). Sabato 26 si disputerà la discesa mentre domenica 27 il superG. «È un sogno che diventa realtà, per Elena naturalmente ma anche per la nostra società» commenta Francesco Marengon, presidente dello Sci club Domegge. «Questa convocazione è il giusto riconoscimento al grande impegno che Elena ha saputo sempre mettere nella sua attività e alla perseveranza che ha impiegato per superare gli infortuni. Noi, come società, le diciamo brava e siamo orgogliosi. Questa convocazione la sentiamo anche un po’ nostra: per un piccolo club come il nostro riuscire a portare un proprio atleta in Coppa del mondo è un sogno. Un sogno che per noi ora è divenuto realtà grazie a un lavoro lungimirante che abbiamo impostato tanto tempo fa, dando vita a una collaborazione tra Sci club Domegge e Unione sportiva Valpadola.

Abbiamo puntato in alto, lavorando a testa bassa, in competizione con club blasonati e in possesso di maggiori mezzi rispetto ai nostri. Un sogno che diventa realtà e per il quale voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato: dai dirigenti dello sci club allo staff di allenatori coordinato da Nicola De Martin, ai tecnici e al presidente del Comitato Veneto, Roberto Bortoluzzi. Un grazie speciale lo voglio dedicare anche a un amico che non c’è più: Piero Martinelli, instancabile nel macinare chilometri con il pulmino per portare in pista i ragazzi».