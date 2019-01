Rinnovata la presidenza del Soccorso alpino e speleologico veneto. Confermati per il terzo mandato il presidente Rodolfo Selenati e il vicepresidente Giovanni Busato Gen 19th, 2019 | By redazione | Category: Riflettore, Società, Istituzioni Belluno, 19 – 01 – 19 – Questa mattina l’assemblea regionale del Soccorso alpino e speleologico Veneto si è riunita per il rinnovo della presidenza dell’associazione per il triennio 2019-2021. I capi e i vicecapi delle 28 Stazioni, nonché i delegati e vicedelegati delle tre Zone, II Dolomiti Bellunesi, XI Prealpi Venete, VI Speleologica, hanno proceduto alla votazione. Confermati per il terzo mandato il presidente Rodolfo Selenati e il vicepresidente Giovanni Busato. “Proseguiremo in questo triennio con gli obiettivi perseguiti fino ad ora puntando alla centralita del nostro Servizio regionale – sottolineano Selenati e Busato – tra le priorità, la prevenzione, con un progetto da estendere alle scuole, la formazione continua e aggiornata di tutti i tecnici, per alzare ulteriormente il livello, il consolidamento dei rapporti con gli enti con cui collaboriamo. A seguito del recente intervento in aiuto delle popolazioni colpite dal maltempo, intendiamo inoltre assicurare ai nostri volontari dispositivi, attrezzature e competenze adeguate alle emergenze di Protezione civile in cui si trovano ad operare”. Nella foto a sinistra Rodolfo Selenati, a destra Giovanni Busato

