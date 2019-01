A fronte di una disponibilità complessiva di 5 milioni di euro, La Regione del Veneto, in questo primo bando, mette a disposizione 1 milione e 350 mila euro per sostenere opere di fiction e animazione e 150 mila euro per la produzione di documentari e cortometraggi, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto.

Le domande, che devono essere presentate per via telematica alla Regione entro il 18 febbraio 2019, saranno valutate da una Commissione Tecnica che comprende anche esperti in materia di produzione cinematografica e audiovisiva indicati dalle Università di Padova e Venezia e dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici.

Venerdì 18 gennaio 2019, alle ore 10.00, a Villa Itali di Padova (via S. Marco 51), l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, presenterà il bando Por Fesr 2014-2020 per la concessione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva nel Veneto.

“Illustreremo agli operatori del settore – spiega Corazzari – i contenuti, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione previsti dal bando con il quale intendiamo valorizzare le location venete, rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche e culturali che operano nel territorio, favorire l’incremento del numero di case di produzione cinematografica che realizzano investimenti in Veneto, realizzare coproduzioni cinematografiche internazionali che accrescano l’indotto economico e occupazionale”.