Domenica all’Osteria al Bocia di Belluno prosegue il mattinale con i classici di Mozart interpretati dal duo Arteincanto Gen 11th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Domenica 13.01.2019 dalle ore 11:30 nella terrazza riscaldata dell’Osteria dal Bocia (Belluno, piazza dei Martiri,43) andrà ad esibirsi il duo “Arteincanto”, con un programma musicale che spazierà dal periodo Barocco a quello Neoclassico. saranno eseguiti pezzi di Mozart, Weber, Pergolesi e molti altri. Il duo “Arteincanto” nasce nel 2011 ed è composto da Resi Fontana (soprano) e Sara Noal (chitarra). Resi Fontana studia con la Prof.ssa Manuela Meneghello e Sara Noal ha studiato con i Maestri Gianfranco Volpato e Mario Gullo presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto diplomandosi nel febbraio 2014. Il duo è caratterizzato dall’amicizia che lega le due musiciste valdobbiadenesi e dalla curiosità nella ricerca dei pezzi, ancora poco conosciuti, per voce e chitarra. Il suo repertorio spazia dalla musica antica (trascrizioni dalle intavolature per canto e liuto) a composizioni di autori moderni. Il Duo partecipa a vari concerti ed eventi nel territorio valdobbiadenese e non e, anima cerimonie religiose.

