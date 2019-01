Meteo: forte vento, stato di attenzione fino a venerdì mattina Gen 9th, 2019 | By redazione | Category: Meteo, natura, ambiente, animali, Prima Pagina Venezia, 9 gennaio 2019 – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto, che prevede tra oggi pomeriggio e domani, giovedì 10 gennaio, venti tesi o forti in quota da Nord, con raffiche di Foehn nelle valli, localmente possibili anche sulla pedemontana centro-occidentale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Vento Forte sulle zone montane e pedemontane del territorio. La dichiarazione ha validità dalle ore 14.00 di oggi, 9 gennaio, alle 8.00 di venerdì 11.

