Il mondo dei sommelier di AIS Veneto è in crescita e i dati raccolti negli ultimi due anni segnano un incremento degli iscritti tra i 18 e i 35 anni, che oggi rappresentano quasi il 60% del totale, con 1 corsista su 4 che ha meno di 25 anni. Trend in costante crescita anche per le quote rosa, oggi il 46% dei partecipanti.

Durante i questionari somministrati ai nuovi allievi nel corso del primo semestre del 2018 è stato evidenziato, inoltre, che il 25% dei partecipanti ritiene le lezioni non solo un momento di formazione personale, ma anche un’importante occasione per costruire nuove opportunità lavorative.

Il 21 gennaio inizieranno in tutta la regione 27 nuovi corsi di primo, secondo e terzo livello per diventare sommelier. In partenza anche due corsi di secondo livello del WSET Award in Wine and Spirits, corso sul vino in lingua inglese iniziato lo scorso anno e realizzato assieme a Italian Wine Academy, per offrire agli allievi una preparazione a livello internazionale.

“I dati raccolti – commenta Marco Aldegheri, presidente di AIS Veneto – sono un segnale che, grazie alla preparazione dei docenti e all’eccellenza dei vini proposti in degustazione, la nostra associazione è stata in grado di raggiungere anche quel pubblico che fino a qualche anno fa non riusciva a coinvolgere a pieno all’interno del mondo del vino. Ci dà grande soddisfazione sapere che i nostri corsi sommelier vengano valutati come un momento di formazione importante, in grado di aiutare i nostri allievi a sviluppare la propria sensibilità e creare nuove opportunità lavorative. Sono segnali importanti che trovano conferma in particolare dall’area bellunese, in crescita come numero di associati anche nel 2018 appena conclusosi”.

In provincia di Belluno sono previsti due nuovi corsi per il primo semestre del 2019. L’appuntamento è da lunedì 4 febbraio al Ristorante Nogherazza di Castion con il corso di primo livello e da giovedì 7 febbraio al Ristorante De Gusto Dolomiti di Belluno con il secondo livello, entrambi alle ore 20.30.

Tutte le informazioni relative ai corsi e all’iscrizione si trovano sul sito www.aisveneto.it

BELLUNO

Primo livello: da lunedì 4 febbraio (Ristorante Nogherazza, Castion) ore 20.30

Secondo livello: da giovedì 7 febbraio (Ristorante De Gusto Dolomiti, Belluno) ore 20.30