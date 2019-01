150 mila euro dalla Regione Veneto ai comuni dove hanno sede i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari Gen 9th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Istituzioni Venezia, 9 gennaio 2019 – La giunta regionale del Veneto ha assegnato 150mila euro ai Comuni dove hanno sede i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari per il loro potenziamento. Nel Veneto vi sono 30 distaccamenti di cui 21 in provincia di Belluno. Ecco i Comuni destinatari dello stanziamento: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d’Agordo, Alleghe, Colle Santa Lucia, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, Comelico Superiore (due distaccamenti a Padola e a Dosoledo), Gosaldo, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Alpago, San Vito di Cadore, Selva di Cadore, Valle di Cadore, Val di Zoldo. Asolo e Gaiarine (provincia di Treviso). Caorle e Mirano (provincia di Venezia). Bovolone e Villafranca (provincia di Verona). Recoaro e Thiene (provincia di Vicenza). E Santa Giustina in Colle (provincia di Padova). Per una forza di oltre cinquecento operatori volontari che vanno ad aggiungersi ai vigili del fuoco permanenti.

