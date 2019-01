Concorso per due collaboratori amministrativi a tempo indeterminato. Domande entro le ore 12 dell’11 febbraio Gen 8th, 2019 | By redazione | Category: Lavoro Economia Turismo, Prima Pagina L’Amministrazione comunale di Belluno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due collaboratori amministrativi, ctg. B3, CCNL Comparto Funzioni Locali, da assegnare all’Area Servizi Demografici. Possono presentare domanda le persone in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, unitamente ad attestazione di qualifica professionale, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).

Nel bando sono dettagliati i requisiti specifici richiesti per l’ammissione.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12 dell’11 febbraio 2019, utilizzando obbligatoriamente lo schema allegato al bando. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Comune di Belluno – Area Personale – Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno e potrà essere:

presentata direttamente all’Area Servizi Generali (Archivio, Protocollo e Messi) – Piazza Duomo, 1 – Belluno, oppure

spedita tramite il servizio postale esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di arrivo presso l’Archivio, Protocollo e Messi del Comune), oppure

trasmessa per via telematica all’indirizzo email: belluno.bl@cert.ip-veneto.net. La domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando e previste agli articoli 4 (motivi di esclusione), 5 (eventuale preselezione), 9 (calendario d’esame) e 10 (graduatoria finale) saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line del Comune di Belluno e nel sito istituzionale all’indirizzo www.comune.belluno.it, sezione “Concorsi e Selezioni”, con valore di notifica ai sensi di legge; pertanto non ne verrà data altra forma di comunicazione o pubblicità. Per il ritiro di copia del bando, chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Area Personale del Comune di Belluno, Piazza Duomo, 2, tel. 0437 913274; 0437 913280.

Per eventuali comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica è: personale@comune.belluno.it.. Il bando di concorso può essere anche scaricato dal sito Internet del Comune di Belluno, all’indirizzo www.comune.belluno.it, sezione “Concorsi e selezioni”.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.