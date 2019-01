Ancora vento in Veneto. Stato di attenzione fino alle 12 di lunedì Gen 6th, 2019 | By redazione | Category: Meteo, natura, ambiente, animali, Prima Pagina Venezia, 6 gennaio 2019 – Continua, nell’area montana e pedemontana del Veneto, il fenomeno di venti forti che da alcuni giorni sta interessando questa parte del territorio. In considerazione delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha prolungato fino alle ore 12.00 di domani, 7 gennaio, lo Stato di Attenzione per Vento Forte nelle Aree Montane e Pedemontane. Lo Stato di Attenzione era stato già dichiarato nei giorni scorsi.

