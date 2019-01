Domenica all’Osteria dal Bocia di Belluno, il concerto di Epifania con il pianista Gaetan Nasato Tagnè

Domenica 06.01.2019 ore 11:30 presso la terrazza riscaldata dell’Osteria dal Bocia (Belluno, piazza dei Martiri,43) andrà ad esibirsi per il Concerto dell’Epifania Gaetan Nasato Tagnè pianista, cantante, direttore e compositore, con un programma classico che vedrà eseguite le composizioni di: Mozart, Schubert, Grieg ed un Medley natalizio di M. Bigazzi.

Gaetan Nasato Tagnè dopo gli studi presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto “A. Steffani” e a Lipsia presso la Hochschule für Musik und Theater “F. Mendelssohn Bartholdy” ha lavorato come Basso solista e direttore d’orchestra a Berlino, Parigi, a Thun e a Venezia. All’attivo ha diverse composizioni per coro a cappella, orchestra d’archi e rielaborazioni per quartetto d’archi.

Suona in trio con violino e violoncello e canta in diversi ensemble sia di cori professionali che amatoriali.