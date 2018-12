La Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina d’Ampezzo è ormai alle porte. Sabato 19 e domenica 20 gennaio il Circo Rosa tornerà a competere sull’Olympia della Tofana, la pista più amata e famosa della Regina delle Dolomiti, con le prove mozzafiato di discesa libera e Super G. Fondazione Cortina 2021 è al lavoro per gli ultimi preparativi delle gare, che vedranno tantissime novità tra cui l’inaugurazione della nuova finish area di Rumerlo, già pronta in vista dei Campionati mondiali di Sci alpino 2021.

Per accedere alle aree riservate al pubblico sulle piste e assistere alle gare, sarà necessario munirsi di biglietto: 12 euro per il parterre e 25 euro per la Tribuna Fan. I ticket sono acquistabili online, tramite il sito cortinaclassic.com, presso il Ticket Office di Fondazione 2021 (sala Boite, via dei Marangoi 1) e presso i due punti vendita di Gilardon e all’area d’arrivo di Rumerlo, che saranno attivati nelle giornate di gara a partire dalle 08:45. Sono previsti sconti del 50% per tutti i tesserati Fisi e altre promozioni con ulteriori prezzi ribassati (info sulle promozioni attive: cortinaclassic.com). Gratis tutti i bambini fino ai 12 anni d’età, purché accompagnati da un numero corrispondente di adulti.

Per vivere le emozioni della Coppa del Mondo in maniera ancora più speciale, sarà possibile assistere alle gare nella rinnovata Audi Cortina Lounge; l’area vip posizionata all’arrivo di Rumerlo – ancora più accogliente che nel 2018 – ospiterà tutti coloro che vorranno scegliere di vivere l’esperienza della Coppa del Mondo in una location dinamica e frizzante e usufruire della terrazza panoramica con vista sulle gare. Un luogo unico, dove sarà possibile degustare la cucina dei migliori ristoranti ampezzani e apprezzarne i veri protagonisti, i ristoratori. All’Audi Cortina Lounge, inoltre, verranno serviti durante l’aperitivo i prodotti Lattebusche e le bollicine del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. Biglietti a partire da 250 euro, maggiori informazioni contattando tickets@cortina2021.com e sul sito cortinaclassic.com.

E solo per i veri appassionati, dal 17 al 20 gennaio si potrà poi provare il brivido delle gare con la VIP Experience Cortina 2021, l’esclusiva discesa in pista in compagnia del pluridecorato Kristian Ghedina e della mitica slalomista americana Julia Mancuso, che lo scorso anno ha detto addio all’agonismo proprio sulle piste di Cortina. I due campioni accompagneranno un selezionato numero di partecipanti tra le piste e i rifugi di Cortina, alla scoperta dei segreti e delle curiosità del Circo Bianco. Per chi prenoterà entro il 9 gennaio, ci sarà in regalo anche il pettorale brandizzato Cortina 2021, realizzato appositamente per questo speciale appuntamento.