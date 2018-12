“Con la nostra manovra l’attenzione per i territori ed il sostegno ai sindaci sono assolute priorità”: a dirlo è il deputato bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D’Incà.

“Attiviamo un fondo da 400 milioni di euro per cofinanziare piccole opere nei comuni – continua il parlamentare – Incentiviamo settori vitali come l’edilizia pubblica, la manutenzione e la sicurezza del territorio, la manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

In particolare introduciamo un contributo di 40mila euro per i comuni fino a 2 mila abitanti, di 50mila euro per quelli fino a 5mila abitanti, di 70mila euro per i comuni fino a 10mila abitanti e di 100mila euro per quelli fino a 20mila abitanti. Con il contributo andiamo a coprire fino al 50% dell’importo delle opere”.

“Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere ad 1 miliardo di maggiori fondi derivanti dallo sblocco degli avanzi di amministrazione per i comuni virtuosi – spiega il deputato del Movimento 5 Stelle – Diamo ossigeno agli enti territoriali che sono sempre in prima linea nel rispondere alle esigenze dei cittadini. ”

“Oltre a questo – spiega D’Incà – voglio sottolineare che vi sarà l’attribuzione di un contributo straordinario per le Regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annuale dal 2019 al 2033 (pari a 3,750 miliardi ) per finanziari piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole.”

“Infine cosa ancora più importante per il Veneto e le zone colpite dall’alluvione, vi sono 2,6 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021 per permettere di realizzare investimenti per contrastare il rischio idrogeologico in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza da non oltre 6 mesi, come per l’appunto sono le aeree del veneto e del bellunese – conclude il parlamentare bellunese – Questa è una grande prova di vicinanza da parte del governo a tutte le comunità pesantemente colpite negli ultimi mesi.”