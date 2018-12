Per un cuoco, chi fa il foodblogger è tutto fumo e niente arrosto perché scrive di cucina e fotografa di continuo il cibo, ma il dubbio rimane sempre lo stesso: “Saprà davvero cucinare?”. Ed è proprio questo che Filippo La Mantia ha pensato di Chiara Maci quando l’ha conosciuta. Lei, svezzata con la mozzarella di bufala campana, è una foodblogger che condivide con i fan la sua vita; mentre lui, cresciuto con le melanzane di Sicilia, è “l’oste e cuoco” di un grande ristorante a Milano, dove le ricette della sua terra d’origine la fanno da padrone. A Una Montagna di Libri, la festa della lettura protagonista di Cortina d’Ampezzo, Chiara e Filippo raccontano come la passione per la cucina li ha fatti incontrare e innamorare. Intorno al libro Ma tu come la fai la caponata? (HarperCollins).

Chiara Maci

Nasce ad Agropoli nel 1985. Dopo una laurea in Giurisprudenza, un master in comunicazione e un lavoro in una grande azienda lancia www.sorelleinpentola.com, seguitissimo food blog. Dal 2012 è giudice, con Fiammetta Fadda e Riccardo Rossi, di Cuochi e fiamme su La7 e La7d, popolare trasmissione condotta da Simone Rugiati.

Filippo La Mantia

Oste e cuoco, a 14 anni inizia a strimpellare ai fornelli. Nel 2002 apre il suo primo ristorante, Zagara, a Roma. Nel 2006 accetta di trasferirsi in Indonesia, dove fa da consulente per il resort Losari Coffee Plantation, a Giava. Torna nella capitale e apre La Trattoria, a due passi dal Pantheon. Nel 2008 è al Safina, ristorante del Pevero Golf Club di Porto Cervo. Il legame con la città e i suoi abitanti lo riporta a Roma, dove cucina per capi di Stato e rock star. Nel 2015 ha aperto il proprio ristorante a Milano, in Piazza Risorgimento.

L’incontro

Chiara e Filippo appartengono a due mondi lontani. La loro storia d’amore, nata tra scatti e fornelli, è fatta di sapori intensi e gustosi dissapori. Perché quando due amanti del food decidono di vivere insieme bisogna anche organizzare il ménage familiare: oggi chi fa la spesa? Chi cucina? Per arrivare alla domanda cruciale: Ma tu come la fai la caponata?

L’incontro con Chiara Maci e Filippo La Mantia è quindi per martedì 1 gennaio, ore 17.30, presso il Cinema Eden di Cortina d’Ampezzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

