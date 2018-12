Per il Veneto è il momento di definire le priorità del sistema agricolo * di Giuseppe Pan assessore regionale

Il settore primario in Veneto conta oltre 100mila aziende agricole, di cui 63mila iscritte alla Camera di commercio, che gestiscono 800mila ettari di superficie agricola coltivabile e che nel 2017 hanno realizzato una produzione lorda di poco superiore ai 6 miliardi di euro e che, anche negli anni delle crisi, ha continuato a tenere alta l’asticella delle esportazioni.

Il Veneto è leader in Italia per produzioni di qualità, come risulta dall’ultimo rapporto Ismea – Qualivita 2018 che colloca la nostra regione al primo posto per numero di DOP, IGP e STG. Sono 91 i prodotti registrati a marchio europeo, a testimonianza della specializzazione e capacità produttiva dell’agroalimentare veneto, oltre che del talento e tenacia nei nostri produttori. Certo, un ruolo importante è giocato anche dall’efficacia di politiche di sostegno e di accompagnamento dedicate alle filiere. Ma incombono nuove sfide, dettate dal cambiamento climatico, dalla necessità di maggiore sostenibilità ambientale, dalla competitività e distribuzione del valore, dall’innovazione, dall’occupazione giovanile e dalle possibilità di sviluppo dei territori rurali: sfide che ci impongono nuove strategie e nuovi strumenti per individuare soluzioni.

Per fare questo, abbiamo dato il via ad un percorso di ascolto e confronto con oltre 300 sigle che rappresentano il mondo agricolo e rurale veneto. La Conferenza Regionale dell’Agricoltura Veneta si è aperta a Padova con il seminario introduttivo al quale seguiranno la consultazione online, una fase di approfondimento scientifico e la giornata conclusiva. Penso che tutti siamo consapevoli del ruolo e delle risorse a disposizione della Regione e sappiamo che sono limitate, per questo è imperativo condividere il quadro di analisi per orientare gli sforzi possibili verso ciò che è veramente prioritario. La grande consultazione, equiparabile ad una sorta di ‘stati generali’ del settore primario, proseguirà online sino al 31 gennaio, raccogliendo osservazioni e contributi attraverso il portale dell’agricoltura veneta www.piave.veneto.it. Le tappe successive del percorso prevedono l’analisi dei dati raccolti dalla consultazione. Saranno valutati e utilizzati per redigere il documento che conterrà le indicazioni date dal partenariato per orientare le scelte dell’agricoltura veneta verso il 2030.

Prima di salutarvi voglio augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie un sereno Natale e un felice Anno nuovo, condividendo con voi questa frase che a me è piaciuta molto: “Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno, significa dimenticare se stessi. (Mahatma Gandhi)

Giuseppe Pan – Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca