Dal Comune di Feltre contributi per 9 mila euro alle associazioni di Protezione civile intervenute nell’ultima emergenza maltempo

Una sorta di strenna natalizia che vuole essere soprattutto un segno tangibile di riconoscimento e gratitudine per quanto fatto sul nostro territorio, soprattutto in occasione dell’ultima grave emergenza legata al maltempo di fine ottobre. Così la giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha deciso di assegnare alle associazioni di Protezione Civile e protezione del territorio del Feltrino contributi per complessivi 9 mila euro.

Durante l’anno le associazioni di Protezione civile sono intervenute in più occasioni a sostegno dell’attività comunale nella gestione delle emergenze e nel ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare legate ad eventi meteorologici; hanno inoltre partecipato ad iniziative di formazione (esercitazioni, ecc.), di informazione e di divulgazione della cultura della prevenzione dei rischi organizzate dal Comune anche in collaborazione con altri Enti.

In funzione dei fondi di bilancio stanziati, la giunta ha così stabilito di erogare un contributo pari a 10€ per ogni volontario presente in ciascuna associazione, con un contributo minimo pari a 500 euro per associazione. Inoltre la Giunta ha ritenuto di accogliere la domanda avanzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Unità di Protezione Civile della sezione di Feltre -, di un sostegno ulteriore di € 1500 per l’acquisto di una “pinza” da applicare sull’escavatore in dotazione, come riconoscimento del grande impegno profuso dalla stessa Associazione durante l’emergenza a seguito degli eventi calamitosi dello scorso ottobre.

Questi i contributi assegnati:

Squadra Feltrina Cinofili da Soccorso € 500,00 Associazione Nazionale Alpini € 3.600,00 Radio Club Feltrino € 500,00 Vigili del Fuoco Volontari € 500,00 Gruppo Alpini di Mugnai € 500,00 Associazione Gruppo Sommozzatori € 500,00 Croce Rossa Italiana € 800,00 Soccorso Alpino e Speleologico Veneto € 500,00

“Il Comune di Feltre non è dotato di una struttura autonoma di Protezione Civile; il supporto di queste associazioni, in particolar modo nei contesti sempre più frequenti legati al maltempo e al rischio idrogeologico, è dunque per noi quanto mai utile e prezioso”, commenta l’assessore con delega alla protezione civile Adis Zatta. “Con questa assegnazione vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l’opera dei volontari tutti e dare un sostegno, sia pure contenuto, alla loro azione così importante per il nostro territorio, anche nell’ottica di potenziare ulteriormente le fila di chi si mette a disposizione per queste attività”, conclude Zatta.