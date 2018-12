Meteo. Vento forte dalle ore 8 di lunedì fino alle 20 del giorno di Natale Dic 23rd, 2018 | By redazione | Category: Meteo, natura, ambiente, animali, Prima Pagina Venezia, 23 dicembre 2018 l Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, che indicano l’arrivo di venti anche di forte intensità, ha dichiarato lo Stato di Attenzione sulle zone Montane e Pedemontane del territorio. Il bollettino emesso ha validità dalle ore 8.00 di domani, 24 dicembre, alle ore 20.00 del 25 dicembre, giorno di Natale.

