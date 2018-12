Dalla Prefettura, 5 semplici regole per trascorrere una vacanza di sport e puro divertimento nello splendido scenario delle montagne bellunesi

Porta in quota la sicurezza! E’ questo il titolo del volantino informativo realizzato dalla Prefettura in collaborazione con: Provincia, Camera di Commercio, Confindustria, Anef, Confcommercio, CNSAS, 7^ Reggimento Alpini, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di potenziare l’informazione nei confronti dei tanti frequentatori e appassionati della montagna bellunese, alla luce di quanto accaduto alla fine dello scorso mese di ottobre, quando la tempesta che si è abbattuta sulla provincia ha modificato la stessa morfologia del territorio.

Grazie allo sforzo di tutta la comunità, che ha nella vocazione turistica una delle sue principali caratteristiche, possiamo dire che oggi la montagna bellunese è un posto sicuro in cui trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del divertimento.

Tuttavia, è importante ricordare che, grazie ad alcune semplici accortezze, durante le escursioni in montagna si possono evitare rischi inutili.

Ecco le cinque regole d’oro suggerite dagli esperti:

1. Prima di fare un’escursione controlla sempre il bollettino meteorologico (www.arpa.veneto.it) e nivologico (www.arpa.veneto.it; www.meteomont.gov.it; www.meteomont.org). Se le previsioni non sono buone o se c’è pericolo di valanghe non rischiare!

2. Indossa sempre l’abbigliamento adatto e controlla le tue attrezzature. Controlla il corretto funzionamento ed il caricamento delle batterie del tuo cellulare e, se lo hai, del kit di sicurezza composto da: pala, sonda, ARTVA. La montagna va rispettata e non sfidata.

3. Scegli itinerari adatti alla tua preparazione fisica e alle tue abilità. Comunica le tue intenzioni ai tuoi familiari/amici e, se intendi trascorrere la notte fuori, al tuo albergatore. Rinunciare ad una gita troppo difficile per se stessi è meglio di rischiare la propria vita!

4. Dopo aver scelto l’itinerario, informati sulla sua percorribilità. Il maltempo ha provocato tanti danni e alcuni sentieri potrebbero essere impercorribili a causa di piante cadute o smottamenti che ne hanno nascosto la traccia. Il tuo albergatore, i gestori dei rifugi, le Guide alpine, il CAI, il Soccorso Alpino e le Forze di Polizia sono a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

5. Se durante l’escursione noti dei problemi lungo il percorso (interruzioni, anche se superabili, presenza di tratti fortemente ghiacciati o di masse nevose instabili) torna indietro. Puoi divertirti senza correre inutili rischi.

Nei prossimi giorni i volantini saranno stampati e distribuiti presso le strutture ricettive, i locali pubblici e alle casse degli skipass.

Nei siti internet indicati nel pieghevole, sarà inoltre reperibile ulteriore materiale informativo.