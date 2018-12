La vita e i suoi piaceri più semplici: la famiglia, gli amici, un paesaggio da togliere il fiato fuori dalla finestra, il buon cibo da vivere e condividere. Questi sono gli ingredienti di Cucina Slow (iFood), il primo libro di una ragazza delle Dolomiti, Monica Giustina.

E con lei a Una Montagna di Libri, la festa della lettura protagonista di Cortina d’Ampezzo, il pubblico potrà imparare, a due giorni dalla Vigilia, ad allestire la più bella tavola natalizia, in una dimostrazione che porterà con sé tutto il profumo di questi giorni magici.

L’appuntamento è per sabato 22 dicembre, ore 18, presso il Negozio Sottosopra, in via XXIX Maggio 14 a Cortina d’Ampezzo.

Monica Giustina

Architetto, vive tra le montagne più belle del mondo e cucina da sempre. Nonostante combatta con intolleranze e allergie, il buon cibo trova sempre posto nella sua casa, e così, tra uno scatto al panorama di Cortina d’Ampezzo e uno al suo amato Cadore, si appassiona alla fotografia del cibo attraverso il suo blog di cucina, www.onecakeinamillion.com. L’orto è il suo posto del cuore insieme alla cucina, dove trova ispirazione per le ricette e per le epiche grigliate estive.

L’incontro

Ricette stagionali che si adattano a ogni tipo di cucina, con ingredienti sempre naturali e facili da trovare, ma anche il gusto e il culto degli allestimenti, delle presentazioni, della bellezza a tavola. Un vero e proprio “ritorno alle origini”, che trasmette la voglia di provare nuovi gusti e sensazioni. I paesaggi da favola permettono di riscoprire l’importanza del tempo, della convivialità e del benessere fisico e mentale, a cui non rinunciare nel frenetico mondo di oggi. Dai piatti semplici e veloci al comfort food, dal mangiare slow alle conserve.

Una Montagna di Libri ha luogo a Cortina d’Ampezzo d’estate e d’inverno, in due edizioni. Con oltre settanta incontri annuali, è la manifestazione protagonista della stagione letteraria cortinese. Ospiti delle precedenti edizioni della rassegna sono stati, tra gli altri, Emmanuel Carrère, Hanif Kureishi, Alessandro Piperno, Peter Cameron, Paolo Sorrentino, Azar Nafisi, Alberto Arbasino, Serge Latouche, Goli Taraghi, Marco Paolini, Sonallah Ibrahim, Boris Pahor, Mogol, Pietro Citati, Raffaele La Capria, Renzo Arbore, Dacia Maraini, Kenneth Minogue. La manifestazione è realizzata in convenzione con il Comune di Cortina d’Ampezzo e in collaborazione con la Regione del Veneto. Responsabile della manifestazione è Francesco Chiamulera.

