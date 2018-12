Solidarietà per il Bellunese dai lavoratori della Eliwell dell’Alpago

Belluno, 19 dicembre 2018 – Eliwell by Schneider Electric, centro di eccellenza all’interno del gruppo Schneider Electric per applicazioni HVAC-R, si distingue ancora una volta per le iniziative a favore del territorio, dando un sostegno concreto alle zone del Bellunese particolarmente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo dello scorso ottobre.

L’azienda in quest’occasione ha dato voce alle richieste degli oltre 200 dipendenti, che in prossimità delle feste natalizie hanno espresso il desiderio di contribuire al ripristino delle zone colpite dagli eventi atmosferici che hanno devastato la parte alta della provincia.

L’idea è stata accolta e promossa dal comitato We4You, un gruppo di lavoratori volontari che organizza momenti di aggregazione per i dipendenti e raccoglie i suggerimenti da parte di tutti i reparti al fine di migliorare il clima in azienda: in pochissimo tempo sono stati raccolti i primi fondi a cui ha fatto seguito la decisione di rinunciare al tradizionale panettone.

La risposta della direzione aziendale non si è fatta attendere: la cifra è stata raddoppiata permettendo di raggiungere l’importo di 5.000 Euro, che sono stati devoluti all’Unione Montana Agordina per contribuire concretamente alla ripresa del territorio dolomitico.

La donazione è stata simbolicamente consegnata in questi giorni al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha manifestato la sua riconoscenza alla delegazione dell’azienda presente all’incontro, guidata dall’AD Sandro Battagli.

I dipendenti di Eliwell non sono nuovi ad iniziative di questo genere: già nel 2016 il comitato We4You ha contribuito a manifestare la vicinanza dei lavoratori alle zone interessate dagli eventi sismici, acquistando prodotti tipici provenienti dalla zona di Amatrice.

Non solo la solidarietà come segnale della presenza di Eliwell nel territorio: l’azienda bellunese si rivela tra le protagoniste anche in numerosi progetti di innovazione tecnologica, quali ad esempio SMACT, progetto promosso dall’Università di Padova con l’obiettivo di supportare le realtà imprenditoriali del Nordest nella digitalizzazione, all’interno del piano Industria 4.0.

