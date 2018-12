E’ stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione della case popolari nel territorio del Comune di Feltre. Si tratta del primo bando strutturato in applicazione della legge regionale 39/17 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” che è entrata in vigore lo scorso 16 novembre e presenta alcune importanti novità.

Possono presentare domanda i cittadini italiani oppure cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, oppure i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o ancora i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria; possono presentare domanda anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;

b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero.

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;

e) essere titolari di una situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

Il bando, con tutte le specifiche tecniche e normative, è pubblicato nel sito del comune di Feltre e in quello della sua azienda speciale Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona. In quest’ultimo si può trovare anche il modulo di domanda da stampare e compilare a mano.

Il modulo di domanda può altresì essere ritirato presso l’Ufficio Casa dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona in P.le Nasci 2 a Feltre, facendo riferimento all’assistente sociale Irene Gregato con cui è possibile prendere appuntamento per un aiuto nella compilazione (0439 840680 int. 215 – dal lunedì al giovedì 9.30-12.30 martedì pomeriggio 15.30-17.30).

“Invitiamo tutti i nuclei familiari che rispondono ai requisiti richiesti e necessitano di una soluzione abitativa a contattare gli uffici dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona per eventuali chiarimenti”, sottolinea l’assessora alle politiche sociali del Comune di Feltre Debora Nicoletto. “I tempi sono abbastanza stretti ed è necessario che, stanti anche i giorni di chiusura per le festività natalizie, ci si attivi per tempo per non perdere questa importante occasione di risposta ad una delle necessità fondamentali delle famiglie residenti nel nostro comune”, conclude Nicoletto.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 dell’08 gennaio 2019.