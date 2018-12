Agordo, 17 dicembre 2018 – E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza della autorità l’ultimo chilometro del secondo stralcio della variante di Agordo, un’opera del costo di 8 milioni di euro che si aggiungono ai 36 milioni già erogati per il primo stralcio, come ha ricordato l’amministratore delegato di Veneto Strade ingegner Silvano Vernizzi.

Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha sottolineato che, quello di Agordo, è uno dei più grandi interventi realizzati dalla Regione. Ed ha colto l’occasione per dire che “Se potessi darvi l’autonomia, ve la darei. Se ci dessero l’autonomia (quella che lo Stato dovrebbe concedere alla Regione ndr), ma l’autonomia senza soldi non si fa”!

Il governatore del Veneto ha si è soffermato su vari punti. “Il 40% dei fondi comunitari sono destinati all’economia di montagna. Nessuno vi ha detto che chi si aggiudica le Olimpiadi porta a casa 980 milioni di dollari”.

“Abbiamo 28mila ettari di bosco da tirare su, sono 14 milioni di alberi. Il numero è stato calcolato attraverso un software che analizza le foto satellitari. Sappiamo dove sono le frane, le briglie e gli alberi schiantati. Su 100mila ettari 28mila sono stati rasi al suolo. In Germania nel 1990 si verificò uno schianto di 180 milioni di metri cubi di alberi, in Francia 48 milioni di metri cubi, in provincia di Belluno abbiamo 10 milioni di metri cubi di legname da recuperare. E qui non c’è forza lavoro sufficiente per ripristinare il tutto”.