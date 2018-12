Tra le novità dell’inverno della rassegna culturale Una montagna di libri ideata da Francesco Chiamulera, Enrico Vanzina (26 dicembre), Oscar Farinetti (28 dicembre), Marco Ferrante su Marchionne (30 dicembre), Massimiliano Ossini (31 dicembre), Marco Goldin (3 gennaio), Emmanuel Carrère (4 gennaio), Jessica Fellowes (5 gennaio).

Ogni giorno uno o addirittura due incontri con l’Autore, nel cuore della Regina delle Dolomiti. È il ricchissimo carnet di eventi che propone la XIX Edizione di Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo, la festa internazionale della lettura protagonista dell’inverno ampezzano, fino alla primavera. Il programma completo, da dicembre a Pasqua, è visualizzabile da oggi sul sito web www.unamontagnadilibri.it.

Il debutto: prima di Natale

Dopo il successo dell’estate, Una Montagna di Libri torna sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018, con due incontri dedicati al Natale e al debutto dell’inverno: sabato la foodblogger di San Vito Monica Giustina illustrerà come si allestisce la perfetta tavola natalizia prendendo spunto dal suo libro “Cucina slow”, mentre domenica sarà il grande esperto Alessandro Vanoli a parlare di “Inverno, il racconto dell’attesa” (Il Mulino), in un magico evento al Comun Vecio, con le note del violino di Annachiara Belli, Duo Nafuoia. Una Montagna di Libri porterà poi a Cortina una carrellata di oltre un appuntamento al giorno con alcune delle figure di maggior rilievo della cultura, della letteratura e del giornalismo italiano e internazionale. Per il nono anno consecutivo.

Fino all’Epifania, ogni giorno un incontro

Tra gli incontri imperdibili dell’inverno, a Una Montagna di Libri l’appuntamento con Enrico Vanzina, che ricorderà Carlo a 35 anni esatti da “Vacanze di Natale” in un incontro a tutto vintage cortinese, mercoledì 26 dicembre alle 17.30, al Cinema Eden. E poi Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano giovedì 27 dicembre al Miramonti Majestic G.H., Oscar Farinetti venerdì 28 all’Alexander Girardi Hall, Mauro Corona il 29 dicembre, e ancora, domenica 30 Marco Ferrante, vicedirettore La7, parlerà di Sergio Marchionne e della sua legacy, mentre il festival chiuderà l’anno in bellezza, il 31 dicembre alle ore 11.30, con uno speciale appuntamento con Massimiliano Ossini e Francesco Vidotto, organizzato con Fondazione Cortina 2021.

Una Montagna di Libri proseguirà per tutte le vacanze, culminando il 1 gennaio con Chiara Maci e Filippo La Mantia al Cinema Eden, il 2 gennaio con Enrico Mentana, il 3 gennaio con l’esperto d’arte Marco Goldin, il 4 gennaio con l’incontro di Cortina con il grande narratore Emmanuel Carrère, fino al 5 gennaio, quando sarà protagonista Jessica Fellowes, che racconterà i segreti di Downton Abbey. E tornerà poi a febbraio, marzo e aprile. Quando a calcare le scene del festival saranno, tra gli altri, Jhumpa Lahiri, Altan, Peter Cameron, Pierluigi Battista, Andrea Monti, Luca Mercalli.

Dove e come

Le sedi della rassegna sono l’Alexander Girardi Hall di Cortina, il Cinema Eden, il Palazzo delle Poste, il Miramonti Majestic Grand Hotel, il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi.

Save The Date

Il prossimo appuntamento di Una Montagna di Libri si terrà sabato 22 dicembre 2018, con Monica Giustina. Appuntamento al Negozio Sottosopra di Cortina, Via XXIX Maggio 24, Ore 18. Il programma completo di Una Montagna di Libri è scaricabile da unamontagnadilibri.it .

Una Montagna di Libri ha luogo a Cortina d’Ampezzo d’estate e d’inverno, in due edizioni. Con oltre settanta incontri annuali, è la manifestazione protagonista della stagione letteraria cortinese. Ospiti delle precedenti edizioni della rassegna sono stati, tra gli altri, Emmanuel Carrère, Hanif Kureishi, Alessandro Piperno, Peter Cameron, Paolo Sorrentino, Azar Nafisi, Alberto Arbasino, Serge Latouche, Goli Taraghi, Marco Paolini, Sonallah Ibrahim, Boris Pahor, Mogol, Pietro Citati, Raffaele La Capria, Renzo Arbore, Dacia Maraini, Kenneth Minogue. La manifestazione è realizzata in convenzione con il Comune di Cortina d’Ampezzo e in collaborazione con la Regione del Veneto. Responsabile della manifestazione è Francesco Chiamulera.