Lunedì l’inaugurazione della variante di Agordo, alla presenza del presidente Zaia Dic 16th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Cronaca/Politica, Pausa Caffè Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parteciperà lunedì 17 dicembre, alle ore 12, all’apertura al traffico della variante di Agordo, in provincia di Belluno.

Con quest’opera, che è parte del completamento del primo stralcio della SR 203 Agordina ed è costata circa 9 milioni di euro, si punta a risolvere i problemi di congestionamento del traffico nell’abitato di Agordo.

