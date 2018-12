Un sorso di solidarietà per il Veneto dalla Cantina Antonio Facchin

Il vino, frutto della terra e della fatica dell’uomo, diventa simbolo di solidarietà.

È l’iniziativa della cantina Antonio Facchin e Figli di San Polo di Piave (TV) che, per l’intero mese di dicembre, devolverà parte dei propri incassi alle comunità colpite dal maltempo di ottobre-novembre.

“Gli eventi di ottobre-novembre ci hanno molto colpito – spiega Angelo Facchin – perché noi siamo prima di tutto agricoltori, lavoriamo la terra, viviamo in una zona attraversata dal Piave e perciò sappiamo bene quanto gli eventi naturali possano influire sulla vita delle persone. Ci sentiamo vicini a chi sta attraversando questo momento di difficoltà e vogliamo dimostrarlo concretamente, dando la possibilità anche ad altre persone di apportare un piccolo contributo”.

Un gesto di solidarietà che sarà possibile fare proprio in occasione del Natale: per tutto il mese di dicembre, infatti, il 10% dell’incasso della vendita dei vini Facchin verrà donato – tramite la raccolta fondi attivata dal Comune di Feltre – a sostegno delle comunità montane colpite dal disastro meteorologico di novembre.

Concorreranno all’iniziativa tutte le bottiglie vendute nei punti vendita di:

San Polo di Piave (TV), via Barucchella

Treviso, mercato coperto piazza Giustinian

Mel (BL), via Tempietto

Feltre (BL), via Rizzarda.

Il vino, simbolo di festa e del legame con la terra, quest’anno avrà dunque il compito di aiutare e, soprattutto, non dimenticare chi sta cercando di tornare alla normalità.

Antonio Facchin Wines: Entusiasmo e passione, curiosità e ricerca. Bastano poche parole per raccontare un’azienda vinicola che affonda le proprie radici nella storia. Era il 1870 quando il capostipite Antonio Facchin iniziava a produrre “Raboso Piave” nei territori di San Polo di Piave (TV), cominciando così una storia familiare che prosegue ancora. Oggi alla guida dell’azienda c’è la terza generazione: Antonio Facchin, che porta lo stesso nome del fondatore, affiancato dai due figli, entrambi enologi, Angelo e Giuseppe. Nelle loro mani la preziosa eredità tramandata attraverso i secoli prosegue nel costante impegno di una produzione vinicola basata su rispetto per la tradizione, apertura alla ricerca e sperimentazione.