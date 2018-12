Venezia, 13 dicembre 2018 – “Una decisione razionale, e allo stesso tempo generosa, che le genti venete colpite dall’immane disastro non dimenticheranno. La mia gratitudine è anche la loro”. Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta la scelta, ufficializzata dal Capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli con l’assenso delle altre Regioni interessate, di destinare alla realizzazione di un progetto nel Veneto l’intera somma, circa 740 mila euro, raccolta dall’sms solidale attivato all’indomani dell’ondata di maltempo che, a fine ottobre, colpì il Veneto e altre aree del Paese.

”Ringrazio il dottor Borrelli – prosegue Zaia – per questo grande segnale di attenzione al Veneto e per la vicinanza e la professionalità con la quale tutta la Protezione Civile si è prodigata in quei giorni drammatici, così come la nostra gratitudine va a tutte le Regioni che, hanno scelto di dimostrarci anche in questo modo la loro solidarietà. Spero non in occasione di altre tragedie – conclude Zaia – ma sapremo ricambiare con lo stesso slancio con cui oggi riceviamo”.

La decisione formalizzata oggi dal Dipartimento della Protezione Civile, prevede che la Regione Veneto possa presentare fino a tre proposte progettuali da sottoporre al costituendo Comitato dei Garanti, cui spetterà il compito di selezionare l’iniziativa più idonea.