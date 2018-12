C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 14 dicembre per presentare al Comune di Belluno le domande di contributo relative a danni subiti a seguito degli eventi di emergenza meteo dal 27 ottobre al 5 novembre scorsi.

Si tratta di prime misure di immediato sostengo al tessuto economico e sociale, rivolte a privati cittadini e imprese.

I danni ammissibili, per i privati, sono quelli che abbiano compromesso l’integrità funzionale dell’abitazione principale abituale e continuativa (esempio di interventi ammissibili, relativi al ripristino di: elementi strutturali, finiture interne e esterne – intonacatura e tinteggiatura interne e esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controssoffittature, tramezzature e divisori in genere – , serramenti interni e esterni, impianti di riscaldamento, idrico-fognario e elettrico, ascensore e montascale, arredi della cucina – e relativi elettrodomestici – e della camera da letto) mentre le imprese, i titolari di attività economiche/produttive e gli Enti non commerciali possono richiedere un contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive le cui sedi, attrezzature e materiali risultino danneggiate (esempio di interventi ammissibili, relativi al ripristino di: elementi strutturali, finiture interne e esterne – intonacatura e tinteggiatura interne e esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controssoffittature, tramezzature e divisori in genere – , serramenti interni e esterni, impianti di riscaldamento, idrico-fognario, elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN, ascensore e montascale, arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e relativi elettrodomestici). Limite massimo di 5.000 euro di contributo per i privati e 20.000 euro per le imprese.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente mediante compilazione dei moduli scaricabili dal sito Internet istituzionale del Comune di Belluno, www.comune.belluno.it, sezione “Bandi e avvisi”, oppure disponibili allo Sportello dei Cittadini di piazza Duomo 2, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12; giovedì, dalle 15 alle 17).

Anche chi avesse già partecipato al censimento speditivo dello scorso novembre, per danni importanti di questo tipo, DEVE presentare domanda. In questa prima fase, i danni sono ben identificati anche nei moduli, che si invita a leggere con attenzione.

I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, corredati di copia di un documento di identità, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2018 nei seguenti modi:

a mano all’Ufficio Protocollo in piazza Duomo 1;

via PEC all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net specificando nell’oggetto: “Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale interessato dagli eventi”.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0437 913618.