Falcade (Belluno), 10 dicembre 2018 – È partita ufficialmente sabato 8 dicembre la stagione 2018-2019 dello Sci club Val Biois. Il sodalizio di Falcade (Belluno), che è punto di riferimento da oltre 70 anni negli sport invernali dell’Agordino, si presenta al via dell’imminente inverno forte di oltre cento ragazzi tesserati, più un nutrito gruppo di adulti.

L’8 dicembre, sulla piazza antistante il municipio di Falcade, nell’ambito della serata “Emozioni sotto l’albero” che ha dato il via all’inverno della valle del Biois, sono state presentate le squadre, gli allenatori, le manifestazioni che la società organizzerà e il nuovo consiglio direttivo. Il consiglio, che vede Matteo Cagnati confermato nel ruolo di presidente, è composto dallo stesso Cagnati, da Mauro Valt (vicepresidente), da Angela Lucchetta, Federico Vanz, Thomas Valt, Roberta Bez, Maurizio Rossi, Sandro Fontanive, Donatella De Pellegrini.

Sono quattro le discipline che lo Sci club Val Biois propone: lo sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon e lo snowboard.

Questi i componenti lo staff tecnico. Allenatori snowboard: Daniele Frani e Federico Distefano.

Allenatori biathlon: Melissa Murer e Pier Luigi Costantin.

Allenatori sci di fondo: Moris Ganz, Luca Cagnati, Federico Maioni, Manuel Andrich e Omar Genuin.

Allenatori sci alpino: Sabrina Zasso, Martino Valt, Demis Ren, Mirco Caldart, Gilberto Xaiz, Alberto Gnech, Alessandro Vanz, Sandro Fontanive.

Nel corso della serata, che ha visto anche l’intervento del sindaco di Falcade, Michele Costa, sono stati premiati anche i nuovi maestri di sci: Marco Mottes, Sara Faè e Giada Caldart per lo sci alpino, Andrea Fenti, Verena Secchi, Flavia Favretto e Sara Darman per lo sci di fondo.

Nel corso dell’inverno 2018-2019 lo Sci club Val Biois sarà impegnato, oltre che sul fronte agonistico, anche in ambito organizzativo. Dal 14 al 16 dicembre collaborerà con il Coni Veneto per la prima edizione del “Trofeo delle Dolomiti”, mentre il 27 gennaio organizzerà a Falcade lo slalom del Grand Prix Emaprice per Ragazzi e Allievi, il 5 febbraio, a Forcella Aurine, due slalom in notturna del Trofeo Agordino – prova dell’Autodrive ski cup.