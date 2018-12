Belluno, 6 dicembre 2018 – Sono stati resi noti i risultati dell’Osservatorio UnipolSai relativi alle abitudini di guida in Veneto, ricavati dall’analisi delle scatole nere installane nelle auto.

Negli ultimi 5 anni è aumentato il traffico in Veneto e l’esperienza di guida risulta più “faticosa”: si trascorrono 5 minuti in più al giorno in auto e la velocità media è diminuita di 5 km/h rispetto al 2013.

L’utilizzo dell’auto è sempre molto radicato in regione, ma per tratte più brevi: si percorrono circa 1.300 km annui in meno rispetto al 2013.

La Regione si conferma comunque un esempio di eccellenza nel panorama nazionale per quanto riguarda l’esperienza complessiva di guida: i veneti trascorrono in auto 1 ora e 22 minuti al giorno a una velocità media di 33,6 km/h, superiore di oltre 4 km/h rispetto alla media nazionale.

Con 13.180 km, il Veneto è la terza regione italiana per km annui percorsi. I veneti compiono in media 46 km al giorno, il venerdì la giornata in cui percorrono più km.

A Belluno si viaggia a una velocità media di 33,8 km/h (rispetto a una media nazionale di 29,5 km/h) e si trascorrono 1 ora e 20 minuti al volante al giorno (rispetto a 1 ora e 27 minuti del resto d’Italia)

Belluno è la provincia in cui si guida meno durante la notte: si percorrono solo il 3,2% dei km complessivi tra mezzanotte e le 6 del mattino.

Rovigo vanta tre primati nazionali: è la provincia italiana in cui si percorrono più km al giorno (58 km), quella in cui si registrano più km annui (16.815 km) e la città con la velocità media più elevata 40,5 km/h.

I vicentini sono quelli che utilizzano l’auto per più giorni all’anno (293).

Km percorsi in Veneto nel 2017

Provincia Giorni utilizzo km x Giorno Km Annui Ore x giorno Velocità % Km Notturni BELLUNO 285 45 12.876 1,20 33,8 3,25% VERONA 283 45 12.807 1,21 33,4 3,99% VICENZA 293 44 12.998 1,21 32,9 3,60% VENEZIA 286 46 13.131 1,20 34,2 3,78% PADOVA 289 46 13.164 1,22 33,3 3,87% TREVISO 292 45 13.231 1,22 33,4 3,65% ROVIGO 288 58 16.815 1,26 40,5 4,14% Veneto 288 46 13.180 1,22 33,6 3,78% Media Italia 287 43 12.240 1,27 29,5 4,47%

“Facendo un confronto con i dati di 5 anni fa, in Veneto aumenta la permanenza quotidiana al volante di 5 minuti al giorno, unita a una riduzione di 5 km/h della velocità media. Ne consegue quindi una riduzione della qualità complessiva dell’esperienza di guida in Regione la cui spiegazione è da ricercarsi nell’incremento del traffico o in criticità legate alla viabilità” ha dichiarato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.

In occasione della quinta edizione dell’Osservatorio, UnipolSai ha confrontato i dati del 2013 con quelli del 2017 al fine di analizzare e individuare su un ampio periodo di tempo, le variazioni dei trend e delle abitudini degli italiani e dei toscani al volante in un arco temporale caratterizzato dalla ripresa economica.

Secondo i dati dell’Osservatorio l’auto risulta sempre molto utilizzata dai veneti (in media 288 giorni l’anno, in linea con il dato nazionale) ma per tratte più brevi, effetto che porta a una significativa riduzione di circa 1.300 km annui percorsi in media in meno rispetto al 2013.

“A testimonianza del forte radicamento dell’auto in Veneto, nel 2017 il Veneto con 13.180 km è la terza regione italiana per km annui percorsi, dopo Umbria e Molise, superando di circa 1.000 km la media nazionale (12.240 km)” – afferma Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai – a commento dell’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017.

L’Osservatorio è stato realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 3,8 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera sulla propria autovettura, settore nel quale la compagnia è leader in Italia e in Europa per numero di apparecchi installati.

I veneti trascorrono in media 1 ora e 22 minuti al giorno in automobile, a una velocità media di 33,6 km/h, dato sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale di 29,5 km/h.

Secondo i dati di UnipolSai Assicurazioni, prima compagnia in Italia nel Ramo Danni, in particolare nell’RCAuto, in Veneto vengono percorsi, in media, 46 km al giorno contro una media nazionale di 43 km. Nel dettaglio, Rovigo è la provincia italiana in cui si percorrono più km al giorno, ben 58, seguita da Venezia e Padova, con una media di 46 km giornalieri.

Rovigo vanta tre primati nazionali: è la provincia italiana in cui si percorrono più km al giorno (58 km), quella in cui si registrano più km annui (16.815 km) e la città con la velocità media più elevata 40,5 km/h, superiore di ben 11 km/h rispetto alla media nazionale (29,5 km/h). Vicenza è invece la provincia in cui ci si sposta più lentamente (32,9 km/h).

Sono i vicentini a utilizzare l’auto per più giorni l’anno, in media 293, seguiti dai trevigiani (292 gg) e dai padovani (289 gg), mentre i veronesi si fermano a 283 giorni l’anno. In Veneto l’auto viene utilizzata per 288 giorni l’anno con una percorrenza media di 46 km, in linea alla media nazionale (287 giorni).

In termini più generali emerge che chi vive nel Nord Italia può godere di una più favorevole “esperienza di guida” rispetto a chi vive al Sud. Per esempio, da un confronto con la Sicilia, fanalino di coda nella graduatoria della velocità con una media di 24,7 km/h, si nota come in Veneto si viaggi a una velocità media di oltre 8 km/h in più e si guidi per 7 minuti al giorno in meno rispetto ai siciliani.

Così come nel resto d’Italia, è il venerdì il giorno in cui i veneti si spostano maggiormente in auto. Un ulteriore primato di Rovigo è quello di provincia più “nottambula” con il 4,14% dei km complessivi percorsi durante la notte, mentre a Belluno si tende a usare meno l’auto al calar del sole (3,25% dei km totali).

Il numero di scatole nere in Italia ha raggiunto circa 7,5 milioni di unità, di cui UnipolSai detiene circa il 50%, un apprezzamento legato non solo per la possibilità di ottenere uno sconto significativo sull’RCAuto e sulla polizza Furto e Incendio per chi sceglie l’installazione a bordo della vettura.

In caso di incidente, infatti, la scatola nera è in grado di registrare data e orario dell’evento, posizione Gps, velocità del veicolo ed essere in questo modo particolarmente utile in caso di contestazioni, sia in caso di sentenze del giudice sia in caso di multe non dovute. In caso di incidente grave, il dispositivo può inoltre rappresentare un reale strumento “salva vita” in quanto invia automaticamente un allarme alla Centrale Assistenza grazie al Servizio di Allarme Crash e, infine, in caso di furto del veicolo, ne facilita il ritrovamento.