Venezia, 5 dicembre 2018 – Nonostante lo Statuto della Regione e un referendum, Zaia liquida l’autonomia di Belluno subordinandola a quella del Veneto. Sono parole gravissime, perché, nei fatti, significa non prevederla mai”. Graziano Azzalin, consigliere del Partito Democratico, commenta così le dichiarazioni del presidente del Veneto rilasciate ieri a Radio Cortina.

“Ma non è solo la legge, purtroppo, a sancire la specificità di Belluno, L’autonomia per certi territori è una strada obbligata: siamo di fronte a un progressivo spopolamento e una desertificazione imprenditoriale. In 5 anni la provincia ha perso il 2% degli abitanti, il dato più alto a livello nazionale, il numero delle imprese che operano nel settore turistico è diminuito a differenza di quanto accade nelle altre località montane, in Veneto e nel resto d’Italia, mentre le aziende artigiane attive dal 2009 al 2017 sono il 10% in meno. Dare risposte a questi numeri è una precisa responsabilità di chi governa. Belluno non può più aspettare e la vicinanza politica a Zaia non è una buona ragione per stare zitti. Mi auguro che dopo affermazioni così pesanti, ci sia una reazione forte e compatta di tutte le forze, sociali ed economiche, del territorio”.