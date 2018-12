Feltre, danni da maltempo: entro venerdì 14 dicembre le richieste di primo contributo

A seguito della comunicazione pervenuta dal Commissario per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin ha emesso un avviso per la richiesta di contributi.

Possono presentare domanda:

– privati cittadini, la cui abitazione principale abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi meteorologici, nella sua integrità funzionale; possono richiedere un primo contributo, nel limite massimo di € 5.000,00;

– imprese, i titolari di attività economiche/produttive e gli Enti non commerciali le cui sedi, attrezzature e materiali risultino danneggiate dai suddetti eventi; possono richiedere un contributo per l’immediata ripresa delle attività economica e produttiva, nel limite massimo di € 20.000.

– Non sono al momento da presentare richieste per danni alle automobili o ad altri beni mobili che non siano arredi ed elettrodomestici per le abitazioni, o macchinari e attrezzature per le attività produttive.

– Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente mediante compilazione dei moduli appositamente predisposti, scaricabili dal sito internet del Comune http://www.comune.feltre.bl.it, oppure da ritirare durante gli orari d’ufficio presso i Magazzini comunali in Via Vignigole, 21 – Feltre.

Modalità operative.

– I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, CON ALLEGATA CARTA DI IDENTITA’, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2018 con le seguenti modalità:

– all’ufficio appositamente istituito presso il Settore Gestione del Territorio in Via Vignigole, 21 – Feltre, a partire dalle ore 09.00 di giovedì 06 dicembre 2018 (con assistenza alla compilazione);

– all’Ufficio protocollo del Comune – Piazzetta delle Biade, 1 – Feltre (modulo già compilato);

– mediante posta elettronica certificata a: comune.feltre.bl@pecveneto.it specificando nell’oggetto: “prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale interessato dagli eventi” (modulo già compilato);

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0439885385 – 0439885313