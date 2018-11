Zaia domenica a Longarone per l’inaugurazione della 58ma Mostra internazionale del gelato artigianale Nov 30th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Lavoro Economia Turismo, Pausa Caffè Sarà il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a inaugurare la 58^ edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, che si apre domenica 2 dicembre, nei padiglioni di Longarone Fiere, a Longarone. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissate alle ore 11.00 Successivamente, Zaia effettuerà l’ormai tradizionale visita tra gli stand, per poi spostarsi nella sala congressi dove sono previsti gli interventi delle autorità e la consegna di due significativi premi: il 23^ Premio Internazionale “Mastri Gelatieri” e il 6^ Premio “Innovazione Mig Longarone Fiere”.

