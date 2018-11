Apertura Strada provinciale 49 di Misurina

Auronzo di Cadore 30 novembre 2018 – Veneto Strade ha revocato in data odierna l’ordinanza n. 468 del 16/11/2018 che prevedeva l’interdizione della circolazione della SP 49 di Misurina, a causa dei cedimenti del piano viabile e della presenza di materiali instabili sui versanti a monte della strada. Con l’ordinanza 486 del 30/11/2018 Veneto Strade ha ripristinato la circolazione stradale dal km 3 al km 7, istituendo una limitazione di velocità a 30 km/h.

Dopo l’evento calamitoso del 29-30 ottobre il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher, insieme al collega di Dobbiaco Guido Bocher, aveva lanciato un appello in TV a Uno Mattina – RAI1 in collegamento diretto con il presidente della Regione Luca Zaia che aveva affermato, davanti all’Italia intera come la riapertura del collegamento tra le due valli, Val Pusteria e Val D’Ansiei, i due paesi di Auronzo e Dobbiaco, fosse una priorità.

Dopo pochi giorni, in data 13 novembre, Veneto Strade aveva già iniziato i lavori di ripristino e in Municipio erano giunte rassicurazioni che la strada sarebbe stata riaperta entro il’8 dicembre, giusto in tempo per la stagione invernale.

La riapertura definitiva della strada è stata comunicata ieri al sindaco dall’ingegner Artusato di Veneto Strade, con 8 giorni di anticipo sulle previsioni iniziali, i lavori effettuati in un tempo record di 10 giorni, la strada ricostruita e entrambe le corsie asfaltate. Inoltre sulla stessa strada, prima del ponte della Marogna, famoso perché segna il confine tra i due comuni, incombeva un’altra frana, che è stata completamente rimossa.

“Esprimo la mia soddisfazione, anche a nome dell’ Amministrazione Comunale di Auronzo – dichiara il sindaco Tatiana Pais Becher – per la riapertura avvenuta a tempo record, prima dell’arrivo della neve, e di tutti quei cittadini, pendolari, studenti e operatori turistici che quotidianamente utilizzano quella strada che collega le due Provincie di Belluno e di Bolzano. Doveroso un ringraziamento all’ingegner Vernizzi e all’Ing. Artusato di Veneto Strade, oltre ai Presidenti della Regione Veneto e della Provincia di Belluno”.