Finanziamenti regionali alla cultura. Corazzari: “Tranche di 425 mila euro a enti e associazioni impegnati nella cultura e spettacoli nel Veneto” Nov 29th, 2018 | By redazione | Category: Arte, Cultura, Spettacoli, Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 29 novembre 2018 – Ammontano a complessivi 425 mila euro i finanziamenti erogati dalla Regione del Veneto, con tre diverse deliberazioni proposte recentemente dall’assessore Cristiano Corazzari, per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali e di spettacolo. “Si tratta della seconda tranche annuale di interventi a sostegno di iniziative di rilevante spessore culturale e di interesse per il territorio – spiega Corazzari –, realizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti istituzionali. Ma sono anche il giusto riconoscimento nei confronti di associazioni culturali ed Enti impegnati da anni nello svolgimento di attività apprezzate dai cittadini e dal pubblico, distintesi per capacità organizzativa e affidabilità”. Il supporto alle attività artistiche, musicali e teatrali, ma anche gli incentivi per l’avvio o la crescita di servizi culturali nel territorio, compresi quelli di musei, biblioteche e archivi (inventariazione, catalogazione, salvaguardia e diffusione della conoscenza del patrimonio, ecc.), sono previsti da apposite leggi regionali che vengono finanziate di esercizio in esercizio sulla base delle disponibilità di bilancio. “Purtroppo i tagli che abbiamo subito negli anni scorsi dallo Stato – prosegue Corazzari – ci hanno obbligato a ridurre il nostro raggio d’azione, gli impegni di spesa e i trasferimenti nel campo della cultura. Abbiamo, pertanto, cercato di privilegiare la collaborazione della Regione con enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative, gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti che operano nel territorio senza finalità di lucro, garantendo una programmazione di qualità e proponendo la realizzazione di progetti rilevanti per la crescita culturale della comunità”.

