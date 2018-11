A Klagenfurt firma dell’accordo di collaborazione in materia di attività produttive tra il GECT e il Sistema camerale transfrontaliero. Un forte sodalizio per un coinvolgimento del sistema economico imprenditoriale Nov 27th, 2018 | By redazione | Category: Lavoro Economia Turismo, Prima Pagina Klagenfurt, 27 novembre. Il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, ha firmato a Klagenfurt l’accordo di collaborazione “Euregio-Senza Confini” in materia di attività produttive tra il GECT e il Sistema camerale transfrontaliero.

Cofirmatari dell’accordo Peter Kaiser Presidente Land Carinzia, Federico Caner Assessore della Regione del Veneto, Antonio Paoletti Presidente della Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia, Jurgen Mandl Presidente della Camera Economica Carinzia, Giovanni Pavan Vicepresidente Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Si tratta di un gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT, previsto dal regolamento della Commissione europea, nel rispetto delle vigenti disposizioni degli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Nel 2012 a Venezia il Lend della Carinzia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto hanno costituito il gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT “Euregio-Senza Confini” mediante sottoscrizione del relativo atto costitutivo. Lo statuto del GECT “Euregio-Senza Confini” ha individuato i propri specifici settori di intervento quali: le risorse energetiche ambientali la gestione dei rifiuti i trasporti le infrastrutture e la logistica la cultura lo sport l’istruzione e l’alta formazione l’ambito sociosanitario, la protezione civile, la scienza, la ricerca, l’innovazione la tecnologia, l’agricoltura, il turismo, le attività produttive, le infrastrutture di comunicazione, il lavoro, la formazione professionale e commercio.

Obiettivo generale dell’accordo firmato oggi a Klagenfurt è lo sviluppo economico dell’area “Euregio senza confini” mediante attività di animazione economico-imprenditoriale.

L’accordo sarà volto a rafforzare nell’area transfrontaliera l’orientamento all’innovazione e la ricerca nei settori chiave dell’economie regionali, a rafforzare lo scambio, la reciproca acquisizione di competenze tecniche scientifiche transfrontaliere, a semplificare la cornice amministrativa per facilitare lo scambio di informazioni conoscenze e l’avvio di strategie di sviluppo congiunte nei settori prioritari. Con questo accordo il sistema camerale transfrontaliero. sono certo – assicura il Presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza – possa diventare l’interlocutore principale per un coinvolgimento del sistema economico imprenditoriale, attivando iniziative pubbliche di discussione e approfondimento come, convegni, seminari e workshop economici coinvolgendo le imprese in azioni di scouting e di conoscenza favorendo potenziali partnership di ordine progettuale, produttivo e commerciale. Il GECT “Euregio-Senza Confini” è impegnato ad attivare un tavolo in materia di attività produttive affidando al sistema camerale transfrontaliero la promozione, la facilitazione e attuazione di attività propriamente economiche inerenti a tematiche prioritarie del GECT che richiedano azioni volte a creare opportunità di sviluppo economico per le aree di Friuli Venezia Giulia Veneto e Carinzia.

