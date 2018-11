Dario Bond: “Bisogna legare l’autonomia del Veneto al ripristino delle province”

«Accelerazione sull’autonomia e cambio di passo sulla riforma delle province: bene che i due temi vengano trattati unitariamente dal Governo. Solo così potremo avere un’autonomia forte in Veneto e una provincia di Belluno in grado di gestire il territorio».

È quanto afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond, a commento delle

dichiarazioni del vice premier Salvini, rilasciate durante il convegno sui piccoli Comuni, tenutosi oggi a Roma.

«Salvini ha dichiarato che entro tre settimane porterà in Consiglio Ministri un provvedimento per affrontare l’autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. E già questa è una buona notizia» afferma Dario Bond. «La seconda buona notizia è che all’interno del confronto tra piccoli Comuni e Governo si è trattata anche la questione delle province. Il vice premier ha mostrato una linea politica simile a quello che in Forza Italia andiamo dicendo da molto, ovvero che in alcune zone, soprattutto al Nord e in montagna, una provincia serve.

Lasciare la riforma Delrio a metà, senza dare determinazione agli enti, significa fare del male al territorio. Per cui ripristinare le province con le competenze che avevano prima della Delrio è fondamentale. In questo senso, i due temi, quello dell’autonomia e quello delle province, vanno legati. Se arriva l’autonomia in Veneto, e se avremo di nuovo un ente forte, di coordinamento dei Comuni, il territorio potrà essere competitivo anche con le autonomie speciali che lo attorniano. Solo così potremo cominciare a vedere gli effetti della legge regionale 25 per cui tanto abbiamo combattuto».