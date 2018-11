Mauro Corona venerdì alla Libreria Tarantola di Belluno con “Nel muro”

Venerdì 30 novembre alle ore 18.30, nell’ambito della Rassegna Autori d’Autunno, La Libreria Tarantola in via Psaro 13 a Belluno si terrà la presentazione del volume “Nel muro” di Mauro Corona.

La serata proseguirà in compagnia dell’autore con l’aperitivo a Il Ciglio, rifugio a bassa quota, e con la cena presso l’Agriturismo Casa de Bertoldi a Castion. Per prenotazioni contattare l’Agriturismo Casa de Bertoldi tel 340 733 5807.

La rassegna Autori d’Autunno è organizzata in collaborazione con il Comune di Belluno e la Biblioteca Civica di Belluno e con il sostegno di Unifarco per la Cultura, Bissoli Foulards e l’Agriturismo Casa de Bertoldi.

Il libro

Nel Muro

Per sfuggire alla crudeltà del mondo un uomo si ritira nei boschi» ristrutturando una vecchia baita che era appartenuta ai suoi antenati. Ma un colpo di piccone nel muro cambierà per sempre la sua vita. Dietro la calce trova i corpi mummificati di tre donne. Sulla loro pelle sono incisi dei segni, quasi lettere di una lingua misteriosa e sconosciuta.

Qual è la storia delle tre donne? Chi ha nascosto là i loro corpi? Qual è il terribile messaggio che quelle incisioni vogliono comunicare? Ed è possibile che la cerva dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal bosco voglia davvero rivelare qualcosa al protagonista?

Mentre le tre mummie cominciano a infestare i sogni dell’uomo, trasformandoli in incubi e allucinazioni, lui intraprende una ricerca di conoscenza, destinata a portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza.

Mauro Corona scrive un romanzo meraviglioso sulla maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso di immagini indimenticabili e di momenti di straordinario lirismo

L’autore:

Mauro Corona (Baselga di Piné, 9 agosto 1950) è uno scrittore, alpinista e scultore italiano.

Scultore ligneo, si dedica all’alpinismo: ha scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d’oltrepiave. È autore di svariati libri, alcuni dei quali best seller. Risiede a Erto e Casso, in provincia di Pordenone, luogo d’origine dei genitori. (Fonte: Wikipedia)