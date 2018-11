Marco Spazzini eletto alla presidenza del Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine

Si sono svolte sabato 24 novembre, le elezioni del nuovo consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine, in occasione dell’Assemblea generale.

Elezioni all’insegna della continuità, con un Consiglio in gran parte confermato: restano in carica 6 dei nove membri.

Davide Alberti, confermato come consigliere, ha passato il testimone della presidenza al collega Guida Alpina Marco Spazzini, di Padova. Confermata la vicepresidenza al rappresentante degli Accompagnatori di Media Montagna, Michele Nenz. Continuano dal precedente mandato anche Daniele Geremia – presidente della Commissione Tecnica e membro di diritto -, Walter Bachmann e Mauro Zannoni, sono invece nuovi eletti la Guida Alpina Enrico Geremia e gli Aspiranti Guide Alpine Giovanni Zaccaria ed Edoardo Valleferro.

Il neo-eletto presidente Spazzini intende dare continuità a quanto fatto da Alberti nell’ultimo triennio: “Punteremo in particolare sulla promozione dei professionisti della montagna e sulla lotta all’abusivismo, due aspetti che vanno di pari passo nella direzione di garantire più sicurezza ai frequentatori della montagna” spiega “e continueranno anche gli ottimi rapporti stabiliti all’interno della Casa Comune tra Guide Alpine, CAI e Soccorso Alpino, una collaborazione dalla quale non si può prescindere nell’interesse del territorio montano, dei suoi abitanti e degli aspetti turistici e sportivi”.

Continua Spazzini: “Nel prossimo triennio sarà importante inoltre instaurare una rete di comunicazione con gli enti presenti sul territorio montano, i parchi in primis, ma anche le unioni montane e i comuni, per lavorare insieme al tema della sicurezza in montagna e della promozione turistica delle incredibili ricchezze paesaggistiche e naturali che la montagna veneta offre ai visitatori”.

In occasione della Assemblea Generale sono inoltre stati consegnati i diplomi a quattro nuove Guide Alpine (Filippo Menardi, Filippo Turrin, Bruno Castegnaro e Luca Storoni) e 11 nuovi Aspiranti Guide Alpine (Luca Alverà, Christian Casanova, Matteo Furlan, Cristiano Gregnanin, Juri Lucchesi, Davide Miotti, Stefano Ragazzo, Walter Sartori, Christian Sega, Domenico Totani e Giovanni Zaccaria), che vanno ora ad arricchire l’albo dei professionisti della montagna del Veneto.