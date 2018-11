Danni maltempo. Zaia, in veste di commissario, nomina 12 responsabili nei diversi settori d’intervento Nov 25th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore Venezia, 24 novembre 2018 – Il presidente della Regione Luca Zaia, nella sua veste di “Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da Ottobre 2018”, ha firmato la sua ordinanza nr. 1, con la quale vengono individuati i soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La “squadra” scelta da Zaia è composta da 12 Tecnici. Eccoli: Dr. Nicola dell’Acqua, Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione.

Dr. Gianluca Fregolent, Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Vicedirettore dell’Area Sviluppo Economico della Regione.

Ing. Salvatore Patti, Direttore della Direzione Operativa Settore Ripristino Coste.

Ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo.

Ing. Roberto Dall’Armi, Direttore del Genio Civile di Belluno.

Ing. Mauro Roncada, Direttore del Genio Civile di Vicenza.

Dr. Gianmaria Sommavilla, Direttore Unità Operativa Forestale EST.

Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale di Veneto Strade.

Dr. Fabrizio Stella, Direttore di Avepa.

Ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico di BIM GSP

Dr. Alberto Lucchetta, Dirigente del Dipartimento regionale per la Sicurezza del Territorio dell’Arpav.

Ing. Gabriella Manginelli, di Anas Spa Veneto.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.