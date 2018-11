Ecco il programma della 59ma edizione della Mostra internazionale del gelato artigianale 2018 che si terrà a Longarone fiere dal 2 al 5 dicembre con orario dalle 10.00 alle 18.30.

Sabato 1 dicembre 2018

Ore 11.00 Assemblea Generale G.A. – Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria (Sala Consiglio)

Ore 14.30 Assemblea Generale ARTGLACE – Confédération des Associations des Artisans Glaciers de la Communauté Européenne (Sala Consiglio)

Domenica 2 dicembre 2018

10-18 Gelato Tiramisù Italian Cup – Il concorso dedicato al gusto di tiramisù classico e riservato ai gelatieri operanti in Italia (Padiglione D).

Ore 11.00 Cerimonia di inaugurazione ufficiale della 59^ MIG (Centro Congressi)

Consegna 23° Premio Internazionale “Mastri Gelatieri”

Premiazione del 6° Concorso “Innovazione MIG Longarone Fiere”

Ore 11.30 Incontro “Sapersi innovare nel gelato e nella vendita mantenendo fede alla tradizione” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 13.30 Cooking Show – “Gelato al Piatto” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 14.00 Incontro “Il gelato terapeutico nella cura delle disfagie in soggetti affetti dalla sindrome di Alzheimer” con Martino Liuzzi di Pro2Mari – Centro Studi Gelato Artigianale (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 14.30 Incontro “Ritratto di un lavoro. Storie dei gelatieri veneti in Germania” dove attraverso immagini ed interviste inedite, il regista Patrick Grassi mostra i risultati della ricerca condotta tra Veneto e Germania per raccontare i gelatieri di ieri e di oggi. A cura dell’Associazione Bellunesi nel Mondo e Longarone Fiere Dolomiti (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 15.30 Evento “Grappa e ANAG Veneto: 40 anni insieme di storia e tradizione”, organizzato da Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e acqueviti – Veneto (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 16.30 Incontro “Sapersi innovare nel gelato e nella vendita mantenendo fede alla tradizione” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 18.00 Gelato Tiramisù Italian Cup – Proclamazione del vincitore del concorso dedicato al gusto di tiramisù classico (Padiglione D).

Lunedì 3 dicembre 2018

10-18 Longarone Eis Challenge – Il concorso dedicato ai gelatieri operanti in Germania e valevole per la selezione del centroavanti del Team Germania alla IX° edizione della Coppa del Mondo della Gelateria (Padiglione D).

Ore 10.00 Corso e dimostrazioni “LATTE ART – Decorazioni cappuccini” a cura di Daniele Salvatori UBA – United Bartenders & Animators 360° (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 10.30 Management – “La redditività in gelateria” attraverso la gestione efficiente, food cost e full cost, punto di pareggio e forma giuridica. Con l’intervento di Renato Romano e il gelatiere Mirko Tognetti (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 11.30 Workshop – “CardioMarketing per fare innamorare i clienti” con la dott.ssa Patrizia Menchiari. Previsto anche l’intervento di Roberto Coletti, istrionico gelatiere ad Utrecht, che racconterà la sua esperienza con un PechaKutcha, un format simpatico e veloce per condividere idee e ispirazioni (Area Incontri – Padiglione C).

Ore 12.00 Cooking Show – “Gelato al Piatto: gelato in evoluzione rispettando la tradizione” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 13.00 Dimostrazione di intaglio della frutta e composizioni a fette con il maestro Beppo Tonon e “Il gelato terapeutico nelle disfagie” con Martino Liuzzi di Pro2Mari – Centro Studi Gelato Artigianale (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 14.30 Presentazione del libro “Berlin Becher” – Edizioni AntiliA. Interviene l’autore Carlo Brusadin (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 15.00 Incontro “Sapersi innovare nel gelato e nella vendita” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 15.30 Marketing – “L’evoluzione del mercato e visual merchandising” con l’intervento di Franco Cesare Puglisi, Editrade (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 16.30 Presentazione del progetto “Il GELATO TERAPEUTICO nella cura delle disfagie in soggetti affetti dalla sindrome di Alzheimer” con Martino Liuzzi di Pro2Mari – Centro Studi Gelato Artigianale (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 16.15 Corso e dimostrazioni “LATTE ART – Decorazioni cappuccini” a cura di Daniele Salvatori UBA – United Bartenders & Animators 360° (MIG Arena – Padiglione C)

Martedì 4 dicembre 2018

10-16.30 49° Concorso Internazionale COPPA D’ORO – consegna campioni (reception Centro Congressi)

10-18 Longarone Eis Challenge – Il concorso dedicato ai gelatieri operanti in Germania e valevole per la selezione del centroavanti del Team Germania alla IX° edizione della Coppa del Mondo della Gelateria (Padiglione D)

Ore 10.00 Corso e dimostrazioni di “COFFEE&CREAM COCKTAIL” a cura di Daniele Salvatori UBA – United Bartenders & Animators 360° (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 10.30 Assemblea ITAL – Associazione Gelatieri Artigiani Italiani in Olanda (Sala Consiglio)

Ore 10.30 Presentazione del libro “Il mondo del gelato” – Manuale Slow Food. Interviene l’autore Roberto Lobrano (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 11.00 Convegno: “Aggiornamenti fiscali in Germania”, a cura di Uniteis e.V. (Centro Congressi)

Ore 11.30 Laboratorio “Tempi moderni e antichi riti. È granita!”. Il senso di Giovanna Musumeci per la neve. A cura di Conpait Gelato (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 12.00 Incontro “Gusti salutari attraverso l’uso delle spezie” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani e Martino Liuzzi di Pro2Mari – Centro Studi Gelato Artigianale (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 13.00 Dimostrazione di intaglio della frutta e composizioni a fette con il maestro Beppo Tonon e “Il buon gelato parte dalla tradizione” con Martino Liuzzi di Pro2Mari – Centro Studi Gelato Artigianale (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 14.15 Cooking Show – “Gelato al Piatto” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 14.30 Presentazione del software “Primo Label: l’etichettatura alimentare a regola UE” a cura di Confartigianato Nazionale (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 15.00 Presentazione del Gusto dell’Anno Germania 2019, a cura di Uniteis e.V., e del Gusto dell’Anno Gelato-Day 2019, a cura di Artglace (Centro Congressi)

Ore 15.00 Incontro “Il buon gelato parte dalla tradizione” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 15.30 Marketing – “Artigiano gelatiere: quale valore?” con l’intervento di Franco Cesare Puglisi, Editrade (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 16.30 Corso e dimostrazioni di “COFFEE&CREAM COCKTAIL” a cura di Daniele Salvatori UBA – United Bartenders & Animators 360° (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 16.30 Incontro di approfondimento per l’utilizzo in etichettatura della denominazione “Nocciola Piemonte I.G.P.” nei prodotti trasformati. A cura dell’omonimo Consorzio di Tutela e Valorizzazione (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 17.30 Consegna dell’assegno di raccolta fondi a Lega Pro per Unicef realizzata con il gusto “Delicata Freschezza”, ricetta di Lucia Sapia. A cura dei Gelatieri per il Gelato e con la partecipazione di Conpait (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 18.00 Longarone Eis Challenge – Proclamazione del vincitore del concorso valevole per la selezione del centroavanti del Team Germania alla IX° edizione della Coppa del Mondo della Gelateria (Padiglione D)

Mercoledì 5 dicembre 2018

Ore 10.00 49° Concorso Internazionale COPPA D’ORO – 3a Fase: finale a cinque, gusto crema vaniglia (Sala Barel)

Ore 10.00 Incontro “Gli Accademici incontrano i giovani: il buon gelato parte dalla tradizione” a cura degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (MIG Arena – Padiglione C)

Ore 10.30 Assemblea UNITEIS – Unione Gelatieri Artigiani Italiani in Germania (Centro Congressi)

Ore 10.30 25° Concorso nazionale di gelateria “CARLO POZZI” – Fase finale (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 11.00 Presentazione delle iniziative promozionali per la 7a Giornata Europea del Gelato Artigianale – Tiramisù: il gusto Italia per l’Europa – Premiazioni concorso europeo Gelato-Day, a cura di Artglace (Area Concorsi – Padiglione D)

Ore 13.00 Dimostrazione di intaglio della frutta e composizioni a fette con il maestro Beppo Tonon e “Corrette informazioni sul gelato artigianale” con Martino Liuzzi di Pro2Mari (Area Incontri – Padiglione C)

Ore 14.30 Fase finale pubblica 49° Concorso Internazionale COPPA D’ORO, in collaborazione con gli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (Centro Congressi)

Ore 15.00 Premiazioni del 49° Concorso Internazionale COPPA D’ORO, del 25° Concorso nazionale di gelateria “CARLO POZZI”, del premio “GELATERIE IN WEB 2018” e proclamazione del “Gusto d’Europa” proposto da Artglace (Centro Congressi)