Le opere di Luca Stella in mostra dal 24 novembre al Parco di Pinocchio a Collodi

In esclusiva per il Parco di Pinocchio di Collodi nella frazione di Collodi presso Pescia (PT), dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 saranno in mostra 36 opere di Luca Stella, noto illustratore di libri per l’infanzia, direttore artistico di Kids Magazine e ideatore del fumetto umoristico ”Tibia e Tubercolino”.

Le Avventure di Pinocchio come non le avete mai viste e a misura di bambino! Illustrazioni spesso ironiche, sempre colorate, dove emerge il tratto inconfondibile dell’artista che dimostra ancora una volta una tecnica inimitabile e capace di coinvolgere i bambini – dai piccolissimi e ai più grandi – in un viaggio fantastico, attraverso le scene salienti del romanzo di Collodi. La mostra aprirà in occasione dell’anniversario della nascita di Carlo Collodi (24 novembre 1826) e si potrà visitare, sempre nell’orario di apertura del Parco di Pinocchio (dalle 10.00 alle 17.00): – Sabato e Domenica: 24/25 novembre; ½ dicembre; 8/9 dicembre; 15/16 dicembre: – Tutti i giorni durante le festività natalizie, ovvero dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (orario dalle 10.00 alle 17.00).

Luca Stella, nato a Belluno nel 1980 – diplomato Istituto d’Arte di Vittorio Veneto – allievo del maestro fumettista Roberto Totaro . Nel 2012 selezionato finalista del concorso internazionale Opera Pinocchio edito Antonio Attini, illustratore svariati di libri per l’infanzia e ideatore del fumetto umoristico “Tibia e Tubercolino. Nel 2013 illustratore della linea di abbigliamento sportiva Records e dal 2014 Direttore Artistico di Kids Magazine, espone il suo Pinocchio in mostre collettive in tutta Italia, attualmente in lavorazione tra i tanti titoli “La Piccola Divina Commedia”, “Little Dylan” parodia umoristica di Dylan Dog e “Le avventure di Pinocchio” edito Antonio Attini.