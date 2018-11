Autonomia. De Menech: “Belluno sia inserita nell’intesa Stato-Veneto” Nov 21st, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Roma, 21 Novembre 2018 _ L’autonomia della Provincia di Belluno deve essere inserita esplicitamente nell’intesa che Stato e Regione Veneto sigleranno per dare seguito al progetto di autonomia regionale. La richiesta fatta questa mattina dal deputato bellunese Roger De Menech al ministro per gli Affari regionali Erika Stefani è stata accolta da tutti gli altri rappresentati del territorio. I parlamentari bellunesi hanno incontrato oggi il ministro Stefani proprio per fare il punto sul percorso di autonomia della Provincia. «Ci siamo trovati d’accordo sulla necessità che l’autonomia provinciale sia esplicitata nell’intesa», riferisce De Menech, «altrimenti il rischio è che non se ne faccia niente con conseguente tradimento del referendum popolare del 22 ottobre 2017». De Menech ha proposto di inserire nell’intesa Stato-Veneto la dicitura dell’articolo 52 della legge Delrio ovvero “Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia”. Le province in questione sono Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola. «Non sappiamo come andrà a finire, dipende molto dal ministro e dall’influenza della Regione», conclude De Menech, «però è già molto positivo che le differenze e le divisioni di carattere politico tra i parlamentari su questo tema si siano molto stemperate».

