Sette ristoranti bellunesi nella nuova guida “Ristoranti che Passione” 2019

Padova, 20 novembre 2018 – Presentazione della guida “Ristoranti che passione” 2019 ieri sera al ristorante La Posa degli Agri di Polverara (Padova) a cura dell’editore vicentino Riccardo Penzo, che ha illustrato la storia ultradecennale dell’iniziativa che coinvolge 500 ristoratori con una comunità di 8mila tesserati, oltre che vantare il Premio come miglior Sito Europeo.EU.

Alla serata era presente il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che ha portato i saluti del governatore del Veneto Luca Zaia. Con ospite d’onore, premiato come miglior comunicazione, Nicola Canal, in arte Il Canal, il nuovo fenomeno social, autore di una serie di video di satira e costume seguitissimi dagli oltre 68mila suoi fan su Youtube.

Nel corso della serata sono stati consegnati i premi 2018 agli chef e ai ristoratori votati dal pubblico nel circuito ideato da Riccardo Penzo, che quest’anno è stato arricchito da una nuova app georeferenziata.

In 250 pagine, la guida presenta la selezione dei “locali che mettono il cuore” in Veneto, Brescia e Trieste. Ristoranti che Passione premia la buona tavola e offre delle promozioni esclusive in questo circuito virtuoso di locali aderenti. Il provincia di Belluno sono presenti 7 ristoranti: l’Osteria al Chichibio di Alano di Piave, La Locanda Case Bortot e il Ristorante Al Borgo a Belluno, Ristorante Al Camin e Ristorante Tivoli a Cortina d’Ampezzo, la Locanda San Lorenzo a Puos d’Alpago e il Ristorante Al Capriolo di Vodo di Cadore.

Per ogni ristorante la guida riserva una pagina con foto dei piatti proposti e del locale, con una scheda di rapida consultazione, le promozioni, e il consiglio di Riccardo.