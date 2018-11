Nuova destinazione per l’ospedale Putti di Cortina

Cortina, 19 Novembre 2018. Si presentano immersi in meravigliose locazioni da cui si può ammirare paesaggi mozzafiato. Sono gli ospedali di Cortina gestiti, in questa fase di transizione, dall’ORAS di Motta di Livenza, incaricata dalla Regione del Veneto e che ha saputo riorganizzare le strutture che diversamente sarebbero state chiuse costringendo i degenti a raggiungere l’ospedale di Feltre.

Il Codivilla Putti è attivo come centro gestito dall’ULSS 1 Dolomiti e come centro riabilitativo, dall’Oras di Motta di Livenza.

Ho avuto l’occasione di visitare la struttura, i piani di degenza, le sale di riabilitazione, condiviso l’organizzazione del personale – informa il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Pozza -. Mi complimento per il lavoro di riorganizzazione realizzato in primis dall’amministratore Delegato dell’Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione dott. Francesco Rizzardo e dalla dott.ssa Sabrina Mateazzi.

L’ elemento che caratterizza ciascuna stanza di degenza, riabilitativa o di incontro come la sala congressi, è la vista verso i luoghi incontaminati della montagna, oltre alla consueta visita di caprioli, come raccontano rallegrati i pazienti. Credo che anche questo sia salute, che sia un plus che viene offerto dalla sanità veneta alle persone afflitte dalla malattie o da importati contusioni.

Il presidente della Camera di Commercio si è poi recato all’Ospedale Putti, struttura che si mimetizza tra la natura, tanto che a mala pena la vedi dalla strada. Questa struttura, chiusa perché non conforme con agli standard di legge, sarà destinata ad altra finalità.

I tempi sono stretti se parliamo di Cortina 2021 o della candidatura per le olimpiadi 2026, quindi spero – auspica Pozza – che chi si aggiudicherà il bando di gara sappia trovare nelle imprese e nelle organizzazioni locali e in quelle privato – pubbliche che già gestiscono la struttura, dei validi partner per una veloce riqualificazione.