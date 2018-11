Una sessantina di volontari al lavoro in Nevegal per liberare piste e sentieri dagli alberi caduti Nov 18th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Belluno, 18 novembre 2018 – “Una nuova grande pagina di solidarietà. Grazie di cuore”. Lo scrive il sindaco di Belluno Jacopo Massaro sulla sua pagina Facebook, rivolgendosi a una sessantina i volontari specializzati nel taglio di alberi che si sono ritrovati stamattina sul piazzale del Nevegal aderendo all’invito di qualche giorno fa del Primo cittadino.

Provenienti da varie parti del Bellunese e del Veneto, affiancano le squadre del Gruppo di protezione civile di Belluno e del Gruppo di protezione civile degli alpini per rimuovere le piante che impedirebbero l’avvio della stagione invernale.

