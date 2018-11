Belluno, 14 novembre 2018 – Oggi si celebra, a livello nazionale, la giornata del diabete nata per sensibilizzare su questa patologia in rapido aumento. In Ulss Dolomiti le persone con diabete certificato, quindi con esenzione, sono circa 9.800 e si registra una prevalenza del 5,4 % in linea con quella del Veneto.

Oggi nel mondo ne sono colpite più di 400 milioni di persone e si stima che il loro numero salirà prima del 2040 a quasi 650 milioni. Nei Paesi Occidentali, il diabete mellito è la prima causa di cecità, di insufficienza renale di grado avanzato, di amputazione non traumatica degli arti e di morte cardiovascolare. La cronicità della patologia e lo sviluppo delle complicanze, comportano un frequente ricorso ai servizi sanitari, con un consumo di risorse che corrisponde al 12% della spesa sanitaria globale.

Il diabete è una malattia che si presenta spesso in associazione con altre condizioni determinando un elevato carico assistenziale: il 46,2% dei diabetici presenta in media almeno tre condizioni croniche. Per i pazienti over 75, questa percentuale sale al 61%.

ATTIVITA’ 2017

Belluno

312 Prime visite

3600 Visite successive alla prima

576 Certificati patente (viene eseguita una visita completa per il rilascio del certificato)

60 Medicazione piede diabetico

Feltre

312 prime visite,

3326 visite di follow-up

280 consulenze specialistiche ai reparti di degenza ospedaliera,

più di 350 valutazioni per la redazione di certificazione per il rilascio o rinnovo di patente di guida e la stesura di documenti richiesti dalle norme di legge

Il 6,5% degli utenti è costituito da soggetti con diabete di tipo 1, per i quali è indicato il trattamento insulinico multi-iniettivo. Il 90 % è invece affetto da diabete di tipo 2, trattato con terapia ipoglicemizzante orale, associata o meno all’insulina, o con la sola insulina.

Un ambulatorio è dedicato al diabete in gravidanza (diabete pre-gravidico e diabete gestazionale). Vi accedono mediamente 80 gravide l’anno, per le quali vengono effettuate circa 470 viste totali.

Totale Ulss Dolomiti:

oltre 620 prime visite

oltre 7.200 visite di controllo/consulenze

oltre 920 visite per patenti

In molti casi il diabete può essere prevenuto, attraverso l’applicazione di stili di vita sani, che prevedano un corretto apporto nutrizionale e il mantenimento di una regolare attività fisica.

A questo proposito, l’Ulss Dolomiti è impegnata in diverse attività di prevenzione e promozione di stili di vita salutari che riguardano tutte le fasce di età: dall’infanzia alla terza età.

Infine, nell’ambito delle iniziative per la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura del diabete, l’Ulss Dolomiti ha realizzato un video sull’alimentazione per la persona con diabete pubblicato sul canale youtube dell’Azienda https://youtu.be/bOpk8PhOGCo nella convinzione che sia utile utilizzare tutti i canali possibili per sensibilizzare sul tema in modo SMART.