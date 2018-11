Domenica a Sospirolo la premiazione del Concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri” Nov 13th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè, Società, Istituzioni Si rinnova l’appuntamento con la cerimonia di premiazione della nona edizione del Concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri” domenica 18 novembre alle 10.30 nella sala “Pellizzari” del Centro civico di Sospirolo. Saranno premiati i racconti vincitori e segnalati di quest’anno con lettura dei testi vincitori a cura di Cristina Gianni e musiche di Candida Capraro e Fabio Morosillo. L’evento, promosso da Pro loco “Monti del Sole” e Comune di Sospirolo, è parte di “Veneto, spettacoli di Mistero” di Unpli Veneto e Regione Veneto con il patrocinio di Provincia di Belluno, Unione Montana Val Belluna, latteria sociale di Camolino, associazione culturale Il Veses, Circolo Fotografico Bellunese, Accademia della Cucina, Gruppo ANA Sospirolo. Presiede la giuria Gianni Secco; il tema è incentrato sul filò o veglia di stalla, fondamentale esperienza comunitaria del mondo contadino, luogo del confronto e dello scambio dove saperi e credenze transitavano immutati da una generazione all’altra, e favole, leggende, proverbi, indovinelli, arguti modi di dire erano di sollievo alle fatiche del giorno. Ingresso libero.

